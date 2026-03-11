أنطوان جريزمان يعترف بأن "الملعب الزلق" تسبب في "أخطاء" توتنهام في هزيمة دوري أبطال أوروبا ويحذر أتلتيكو مدريد من تكرار انهيار برشلونة

أثبتت الأرضية الزلقة أنها كارثية بالنسبة لحارس مرمى توتنهام أنتونين كينسكي، الذي ارتكب خطأين فادحين على العشب غير المألوف، مما منح أتلتيكو هدفيه الأول والثالث. وجد توتنهام نفسه متأخراً 3-0 في غضون 15 دقيقة قبل أن يخسر في النهاية 5-2. استغل جريزمان الفوضى بتسجيل هدف وتمريرة حاسمة، مما يضمن أن يواجه عملاق الدوري الإنجليزي مهمة صعبة في مباراة الإياب.

وأقر بأن الأرضية الصعبة لعبت دوراً حاسماً في معاقبة أخطاء توتنهام المبكرة. "استفدنا من بعض أخطائهم، سواء كانت فنية أو بسبب الملعب، الذي كان زلقاً للغاية ونحن معتادون عليه"، أوضح جريزمان لموفستار، وفقاً لصحيفة دياريو إيه إس، بعد المباراة.