لم يكن اهتمام أورلاندو سيتي بالفائز بكأس العالم سراً، حيث ورد أن المدير الرياضي ريكاردو موريرا سافر إلى إسبانيا عدة مرات للتفاوض بشأن صفقة محتملة. ومع ذلك، سارع المدير الرياضي لأتلتيكو، ماتيو أليماني، إلى نفي هذه التكهنات، مؤكداً أن جريزمان لا يزال ملتزماً بالنادي الذي يرتبط به بعقد حتى يونيو 2027.

وفي تصريح له بعد فوز أتلتيكو مدريد 5-2 على توتنهام هوتسبير في دوري أبطال أوروبا - وهي المباراة التي سجل فيها هدفًا وقدم تمريرة حاسمة - أوضح جريزمان أن مستقبله القريب يكمن في العاصمة الإسبانية وليس في فلوريدا، مؤكدًا أنه لا يزال ملتزمًا بشدة بمشروع دييغو سيميوني.

وقال جريزمان في مقابلة مع قناة Movistar TV: "أنا سعيد جدًا هنا، وأستمتع بوقتي كثيرًا. ما أفعله على أرض الملعب يتحدث عن نفسه. سنرى، لكن الفكرة هي البقاء حتى النهاية، وبعد ذلك يمكن للآخرين التحدث".