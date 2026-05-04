"أنشيلوتي الأفضل وقراره سيكون في مصلحة الفريق".. كاسيميرو: يمكن لنيمار لعب كأس العالم كبديل!
لا يحتاج نيمار إلى أن يكون النجم الأبرز في منتخب البرازيل
أدت الإصابات المتكررة إلى منع نيمار من المشاركة مع المنتخب الوطني منذ عام 2023، أي قبل وقت طويل من تولي كارلو أنشيلوتي منصب مدرب "السيليساو". على الرغم من غيابه المستمر عن الاستدعاءات بسبب مشاكل اللياقة البدنية، لم يستبعد أنشيلوتي ضم اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا إلى تشكيلة الفريق للمنافسة الصيفية. من غير المرجح أن يتم اختيار المهاجم ضمن التشكيلة الأساسية بسبب غيابه الطويل، لكن لاعب الوسط كاسيميرو، أحد كبار اللاعبين في الفريق، أصر على أن زميله لا يحتاج إلى أن يكون نجم العرض.
قال كاسيميرو لشبكةESPN: "في رأيي، لم يواجه نيمار هذا النوع من المشاكل أبدًا. بل إنه يتمتع بالعمر والخبرة اللازمين ليكون أحد قادة المنتخب الوطني". "ولم يهتم أبدًا بهذا الأمر في المنتخب الوطني. كان يقول دائمًا: 'أعطوني الكرة، لنستمتع ونلعب كرة القدم. وهذا أنا يا رجل. أريد أن أستمتع على أرض الملعب، أريد أن أستمتع بوقتي على أرض الملعب". وقد أظهر نيمار ذلك دائمًا.
"لم يكن لدى نيمار أبدًا رغبة في أن يكون صارمًا. لطالما كان نيمار شخصًا يريد الاستمتاع على الملعب. وأعتقد أنه إذا تحدثت معه، في رأيي، عن رغبته في اللعب في كأس العالم، واقترحت عليه، إذا اقترح أنشيلوتي [دورًا على مقاعد البدلاء]، أعتقد أنه سيرغب في الذهاب إلى المنتخب الوطني، لأنه يريد [اللعب في كأس العالم]. ثم يصل إلى هناك ويظهر ذلك على الملعب ويظهره في التدريبات."
"لا يوجد مدرب أفضل" من أنشيلوتي
يتولى زمام الأمور خلال هذه الفترة الانتقالية أنشيلوتي، المدرب المعروف بقدرته على التعامل مع الأنا المتضخمة والتناوب المعقد بين لاعبي الفريق. وقد أعرب لاعب خط وسط مانشستر يونايتد كاسيميرو صراحةً عن دعمه للمدرب الإيطالي، مؤكدًا أنه لا يوجد من هو أفضل منه للتعامل مع لاعب بمكانة نيمار ومستوى لياقته البدنية. إن سجل أنشيلوتي الحافل بالنجاحات مع النجوم المخضرمين في ريال مدريد وميلان يقدم نموذجًا لكيفية استفادة البرازيل من نيمار بشكل فعال.
وأشاد كاسيميرو بمدربه قائلاً: "أعتقد أنه يجب إجراء محادثة [مع نيمار] وتقول له: انظر، لن تلعب عدداً كبيراً من المباريات، لكن في مباراة معينة، ستكون حاسماً خلال تلك الـ20 أو الـ30 دقيقة. أو ستلعب تلك المباراة. أعتقد أنها مجرد محادثة.
"لذا، أكرر، الأمر لا يتعلق بما سيفكر فيه أنشيلوتي. لذا أعتقد أن هذه المفاجأة من صنع أنشيلوتي، ولا يوجد مدرب أفضل في العالم، وأكثر خبرة في العالم، للتعامل مع موقف كهذا. لذا، أنا متأكد من أن القرار الذي سيتخذه سيكون دائمًا في مصلحة الفريق".
يقول كاسيميرو: «نيمار ليس بحاجة إلى إثبات أي شيء»
اعترف كاسيميرو بأن النقاشات المستمرة حول مكانة نيمار في المنتخب البرازيلي أصبحت مكررة، لكنه أصر على أنه لم يتجنب هذا الموضوع قط.
"الأمر مزعج لأن الجميع يتحدث عن [نيمار في كأس العالم]، والجميع يسأل، والجميع يجيب. وأنا على وجه الخصوص. أنا بصراحة صديق لنيمار — أعرفه منذ أن كان في الثانية عشرة من عمره. لكن في رأيي الأمر واضح جدًا: نيمار ليس عليه أن يثبت أي شيء لأي شخص"، قال كاسيميرو. "كل شيء يعتمد على ما إذا كان بإمكانه الاقتراب قدر الإمكان من أفضل حالاته البدنية. لأنه من حيث الموهبة، لا داعي لمناقشة مدى روعة هذا اللاعب."
لا تزال اللياقة البدنية هي العقبة الأخيرة
ورغم أن موهبة نيمار لا جدال فيها، إلا أن لياقته البدنية تظل الشاغل الرئيسي للجهاز الفني البرازيلي. فالمهاجم، الذي عاد مؤخرًا إلى الملاعب مع فريق سانتوس، لا يزال يسعى جاهدًا لاستعادة أفضل مستوياته. واعترف كاسيميرو بأن هذا الجدل قد يكون «مزعجًا»، إلا أن حقيقة الوضع ترتبط كليًا بمدى قدرة جسد نيمار على تحمل متطلبات كأس العالم بعد تعرضه لعدة إصابات خطيرة.
وأضاف كاسيميرو: "السؤال الكبير هنا هو الجانب البدني. أفهم أن الجهاز الفني يحلل هذا الأمر، وقد أوضح أنشيلوتي ذلك في المقابلات. أنا معجب كبير بنيمار، وهو ليس مضطراً لإثبات أي شيء لأي شخص. إذا كان في حالة بدنية جيدة، فلا مجال للنقاش. يجب أن يشارك. إنه النجم، وقائد الفريق. لكن الأمر متروك له ليكون لائقاً بدنياً". دافع مدرب سانتوس كوكا مؤخراً عن نجمه، مشيراً إلى أن نيمار يزداد قوة على الرغم من بعض الأداء المتواضع في المسابقات القارية.