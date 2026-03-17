Getty Images Sport
ترجمه
أندي روبرتسون يتحدى زملاءه لإثبات أنهم «على مستوى» ليفربول وتخفيف الضغط عن أرني سلوت
الصمود أمام ضغوط أنفيلد
استغل روبرتسون مؤتمرًا صحفيًا عقده يوم الثلاثاء للتعليق على الاهتمام الإعلامي المكثف الذي يحظى به الفريق عقب تعادله 1-1 مع توتنهام هوتسبير يوم الأحد. وفي ظل تأخر الريدز 1-0 أمام غالطة سراي في مباراة الذهاب من دور الـ16، أوضح روبرتسون كيف كان رد فعل المدرب الهولندي خلف الكواليس.
وقال للصحفيين: "لا أعتقد أننا واجهنا عقبات حقيقية العام الماضي. سارت الأمور على الأرجح بسلاسة تامة كما يمكن أن تتخيلوا فيما يتعلق بموسمه الأول، وكذلك فيما يتعلق بموسمنا. كان هذا الموسم متقلبًا بعض الشيء، وهذه حقيقة. لكنه حافظ على هدوئه، ومن الواضح أنه يحاول إيجاد حلول أيضًا".
- Getty Images Sport
إثبات أنهم على مستوى المهمة
على الرغم من فوز «الريدز» بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي ووصولهم إلى المراكز الثمانية الأولى في جدول دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، إلا أن الفريق عانى كثيرًا على الصعيد المحلي. وتتزايد الضغوط على «سلوت» حيث يحتل فريقه المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويواجه خطر خسارة فرصة المشاركة في أرقى مسابقة أندية أوروبية في موسم 2026-2027.
وقال: "من الواضح أن الضغط أكبر قليلاً علينا جميعاً في الوقت الحالي لأن النتائج غير مرضية". "عليك أن تقدم أداءً جيداً، وعليك أن تحقق النتائج، وعندما لا تحقق ذلك، فإن التدقيق يكون أكبر. لقد واجه تدقيقاً أكبر بكثير مما واجهه العام الماضي، وكذلك نحن كلاعبين. الأمر متروك لنا لمواجهة ذلك. نحن جميعًا جيدون بما يكفي لنكون في ليفربول، والأمر متروك لنا لإثبات ذلك. إذا فعلنا ذلك، فأنا متأكد من أننا سنتمكن من قلب الموازين مرة أخرى في الاتجاه الذي نريده".
الإقبال على مباريات دوري أبطال أوروبا
خلال المؤتمر الصحفي، سُئل الظهير الأيسر عن خطر تلاشي حملة الفريق تمامًا. ورفض الاعتراف بالهزيمة، مؤكدًا على الضرورة المطلقة للحفاظ على مكانهم في البطولة الأوروبية الأبرز من خلال تعويض الفارق أمام منافسهم التركي في ملعب أنفيلد هذا الأسبوع.
"لا يمكننا التخلي عن المحاولة، علينا أن نواصل الكفاح حتى النهاية"، اعترف. "أعلم أن الوقت ينفد، وأعلم أن المباريات تتناقص، لكن لدينا فرصة للوصول إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وما زلنا في كأس الاتحاد الإنجليزي، ثم علينا أن نصلح مستوانا في الدوري. فيما يتعلق بالتأهل لدوري أبطال أوروبا، هذا النادي يطالب بذلك. والجماهير تطالب بذلك."
إعطاء أنفيلد سبباً للاحتفال
وفي ختام مؤتمره الصحفي، استذكر الليالي الأوروبية الشهيرة، بما في ذلك عودتهم التاريخية من تأخرهم 3-0 إلى الفوز بنتيجة 4-3 في مجموع المباراتين ضد برشلونة في نصف نهائي 2019 قبل أن يواصلوا مسيرتهم للفوز باللقب. وإدراكًا منه بضرورة الاعتماد على الخبرة والطاقة المتجددة على حد سواء، حث اللاعبين على إشعال الحماس في الملعب.
واختتم قائلاً: "أنفيلد، تحت الأضواء، وجماهيرنا في ذلك الملعب؛ لقد كانوا هنا من قبل وسيكونون هنا مرات عديدة في المستقبل أيضاً. إنهم دائماً يصنعون أمسيات خاصة". "لكن علينا أن نمنحهم شيئاً يهتفون من أجله. علينا أن نمنحهم ما يهتفون له، لدينا ما يجعلهم يقفون من مقاعدهم. إذا استطعنا فعل ذلك، فإننا نعلم أن جماهير ليفربول ستستجيب لذلك".
