Goal.com
مباشر
GOAL ONLY Haaland cars GFXGoal AR, Gemini
علي رفعت

أندر محركات الأرض في مرآب المدمر.. هالاند يضيف وحشًا جديدًا لسياراته!

فقرات ومقالات
Finance
إرلينج هالاند
مانشستر سيتي
الدوري الإنجليزي الممتاز

النجم الهداف يحرز هدفًا لكن خارج الملعب!

ضجت الأوساط الرياضية والصحفية العالمية بخبر جديد كشفت عنه صحيفة ذا صن البريطانية حول الثروة الميكانيكية التي يمتلكها النجم النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي. 

وأفاد التقرير أن اللاعب الشاب الذي يتقاضى راتبًا فلكيًا قرر توجيه استثماراته نحو عالم المحركات النادرة ليرفع إجمالي قيمة أسطوله الخاص إلى ما يتجاوز 10 ملايين يورو. 

وتأتي هذه الخطوة لتعكس رغبة الهداف التاريخي في اقتناء نسخ محدودة الإصدار لا تتوفر إلا لصفوة المشاهير والجامعين حول العالم مما يجعل مرآبه الخاص متحفًا حقيقيًا للسرعة والفخامة المطلقة في قلب إنجلترا.


  • التحفة الأحدث في مرآب هالاند


    تعد سيارة مرسيدس مايباخ من الفئة إس بإصدار فيرجيل أبلوه هي الجوهرة الجديدة التي لفتت الأنظار مؤخرًا. 

    دفع اللاعب نحو 460 ألف يورو للحصول على هذه النسخة التي تم إنتاج 150 وحدة منها فقط على مستوى العالم. 

    تمثل هذه السيارة تعاونًا إبداعيًا بين العلامة الألمانية والمصمم الراحل فيرجيل أبلوه حيث تتميز بطلاء خارجي فريد يدمج بين الأسود الرملي واللامع. 

    تعتمد السيارة على محرك جبار يضم 12 أسطوانة وتوفر رفاهية لا تضاهى من الداخل بمقاعد مكسوة بأجود أنواع الجلود الطبيعية وتحمل توقيع المصمم في مواضع بارزة داخل المقصورة مما يجعلها استثمارًا ماليًا وفنيًا في آن واحد.

    @azemcars

    The back seats of the 1 OF 150 MERCEDES-MAYBACH S680 (VIRGIL ABLOH EDITION) #mercedes #maybach #s680 #mercedesmaybach #maybachs680 #mercedess680 #sclass #luxury #luxurylifestyle #luxuerycars #vipcars #dubaicars #fyp #viral #viralvideos

    ♬ Have you been wondering - Gabriel


    • إعلان

  • الوحش الهجين وسرعة البرق

    تعتبر سيارة بوجاتي توربيون القطعة الأغلى التي ارتبط بها اسم المهاجم النرويجي لكن لم يتم التأكد من شراءه لها قط، إذ يقدر ثمنها بنحو أربعة ملايين جنيه إسترليني.

    لم تصنع الشركة الفرنسية من هذا الطراز الاستثنائي سوى 250 نسخة فقط لضمان الحصرية التامة لمالكيها حول العالم.

    تعتمد هذه السيارة على تكنولوجيا هجينة متطورة تجمع بين قوة محركات الوقود والطاقة الكهربائية مما يمنحها تسارعًا مذهلًا يتناسب مع انطلاقات هالاند المرعبة على المستطيل الأخضر.

    ووفقًا للمصادر فإن هالاند يتصدر قائمة الانتظار للحصول على هذه الأيقونة لتمثل قمة الهرم في أسطوله المستقبلي.

    @justmrcurri

    • Bugatti Tourbillon V16, 8.3L, 900 Nm, 1800 Hp, 0-100 km/h 2.0s, Vmax: 445 km/h Special thanks to @rocarstv #bugatti #bugattitourbillon #tourbillon #supercar #supercars

    ♬ Originalton - MRCURRI


  • فورمولا 1 في شوارع مانشستر


    تشير التقارير إلى أن هالاند قد قدم طلب شراء سيارة مرسيدس إيه إم جي وان التي يبلغ سعرها نحو 2.7 مليون جنيه إسترليني.

    يكمن السر في هذه السيارة في محركها المستمد مباشرة من سيارات السباق التي تقودها فرق المصنع في البطولات الكبرى بسعة لتر ونصف تقريبًا مع شواحن توربينية متطورة للغاية.

    جرى إنتاج 275 نسخة فقط من هذا الطراز المعقد تقنيًا الذي يتطلب صيانة خاصة وخبرة كبيرة في القيادة الرياضية مما يعكس شغف اللاعب بتحدي قدراته خلف المقود تمامًا كما يفعل أمام حراس المرمى في كل مباراة رسمية يخوضها.

    @supercarblondie

    The Mercedes-AMG One is packed with F1 tech & completely street legal 😍 #mercedes #amgone #supercars

    ♬ original sound - Supercar Blondie


  • جمال التصميم الكلاسيكي المكشوف


    لم يغب الصانع الإيطالي الشهير عن قائمة مشتريات النجم الشاب حيث يمتلك سيارة فيراري مونزا إس بي 2 التي تعد واحدة من أندر السيارات في العصر الحديث. 

    دفع هالاند نحو 1.4 مليون جنيه إسترليني مقابل هذه النسخة التي لا تمتلك سقفًا أو زجاجًا أماميًا تقليديًا وهي مخصصة لراكبين اثنين فقط. 

    تم إنتاج 499 وحدة من هذا الطراز الذي يستعيد أمجاد سيارات السباق الكلاسيكية في منتصف القرن الماضي. 

    وتعد هذه السيارة استثمارًا رابحًا بامتياز نظرًا لارتفاع قيمتها السوقية باستمرار بمجرد خروجها من خطوط الإنتاج مما يظهر ذكاء هالاند في اختيار سيارات تزداد قيمتها مع مرور الزمن.

    @f1rstmotors

    Haters will say its rendered 🤭 Ferrari SP2 Monza #carsdaily #ferrarisp2monza #ferrari #ferraimonza #monzasp2 #dubai #carsdubai

    ♬ original sound - First Motors


  • قصر متحرك للطرقات الوعرة


    للبحث عن الراحة الفائقة عقب التدريبات الشاقة يعتمد هالاند على سيارة رولز رويس كولينان التي تبلغ قيمتها نحو 300 ألف جنيه إسترليني.

     تعد هذه السيارة الخيار المفضل للاعبين كبار في الدوري الإنجليزي لما توفره من عزل صوتي تام ومساحات داخلية واسعة تسمح للنجم النرويجي بالاسترخاء بعيدًا عن ضجيج الجماهير وعدسات المصورين. 

    ورغم ضخامة حجم هذه المركبة إلا أنها تمتلك محركًا قويًا مكنها من المناورة في شوارع المدينة بسهولة ويسر مع توفير أعلى معايير الأمان والرفاهية التي تليق بنجم عالمي في حجمه.

    @itsremax

    Rolls Royce Cullinan Facelift Black Badge - 4 Seats ***2026 / Series II / Shooting Star / Bespoke*** NO.: 407701 Year: new Mileage: 0 km Color: Tempest Grey Interior: Leather Turchese Drive: PETROL Engine Displacement: 6749 cm³ Engine Power: 441 kW | 600 PS Emission Standard: Euro 6 Energy consumption (combined): 16.2 l/100 km¹ Fuel Consumption (combined): 16.2 l/100 km¹ Fuel Consumption (city): 28.2 l/100 km¹ Fuel Consumption (Suburban): 16.9 l/100 km¹ Fuel Consumption (Rural): 13.4 l/100 km¹ Fuel Consumption (Highway): 13.7 l/100 km¹ CO₂ Emissions (combined): 367 g/km¹ German Vehicle Tax (yearly): 1084 €² CO₂ Class based on CO₂ Emissions (combined): G rollsroyce cullinan blackbadge turchese

    ♬ original sound - Remax Autohandels GmbH - Remax Autohandels GmbH


  • السرعة البريطانية الفاخرة


    تعد سيارة أستون مارتن دي بي إكس 707 هي الخيار البريطاني الأبرز في أسطول هالاند بسعر يصل إلى 350 ألف جنيه إسترليني. 

    تمثل هذه السيارة أسرع نسخة دفع رباعي أنتجتها الشركة على الإطلاق وهي المفضلة لدى اللاعب للذهاب إلى مرافق التدريب التابعة لناديه بانتظام.

    تجمع السيارة بين الفخامة اليدوية في التصنيع الداخلي وبين الأداء الرياضي الجبار الذي يضمن له الوصول في الموعد المحدد دائمًا. 

    تعكس هذه السيارة توازنًا دقيقًا بين الحاجة إلى مساحة واسعة وبين الرغبة في الحصول على محرك رياضي لا يعرف أنصاف الحلول.

    @ahmedelghrablymedia

    The Aston Martin DBX 707 S Winner of Top Gear's Super SUV of the Year and officially the fastest SUV in the world! #astonmartin #dbs #topgear

    ♬ Cycle Syncing Frequency - Still Haven


  • السيارة العملية والأكثر استخدامًا


    رغم امتلاكه لكل تلك الطرازات الفارهة إلا أن هالاند يظهر كثيرًا وهو يقود سيارة أودي آر إس 6 التي يبلغ ثمنها نحو 120 ألف جنيه إسترليني. 

    تتميز هذه السيارة بقدرتها العالية على التحمل وتوفير أداء رياضي متزن يجعلها مثالية للقيادة في الطقس المتقلب لمدينة مانشستر المعروفة بأمطارها المستمرة.

    يفضل اللاعب هذه السيارة لأنها توفر مساحة تخزين جيدة وتكنولوجيا ذكية تسهل عليه التنقل اليومي دون لفت الأنظار بشكل مبالغ فيه مقارنة بالسيارات الخارقة الأخرى التي يمتلكها في مرآبه الخاص.

    @tomke_nils

    Audi RS 6 GT! 😈 #audi #audirs6 #rs6gt

    ♬ original sound - First Motors


  • بيت القصيد


    إن بناء أسطول سيارات بقيمة تتجاوز 10 ملايين يورو ليس مجرد استعراض للقوة المالية بل هو انعكاس لشخصية لاعب يبحث دائمًا عن التفوق والتميز في كل تفاصيل حياته الخاصة والمهنية. 

    يختار هالاند سياراته بعناية فائقة تمامًا كما يختار زوايا التسديد على المرمى حيث يجمع في مجموعته بين عراقة التصميم وجنون السرعة مما يجعل مرآبه واحدًا من أكثر المجموعات قيمة وإثارة في تاريخ نجوم كرة القدم المعاصرين فعلًا. 

    ويبدو أن هذا الشغف بالمحركات سيستمر في النمو طالما استمر اللاعب في تحطيم الشباك وحصد المكافآت المالية الضخمة التي تفتح له أبواب الحصول على كل ما هو نادر وثمين في عالم الصناعة الميكانيكية الفاخرة.


كأس الاتحاد الإنجليزي
مانشستر سيتي crest
مانشستر سيتي
مان سيتي
ليفربول crest
ليفربول
ليفربول