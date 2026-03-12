أنجي بوستيكوغلو يطلق حكمه على توتنهام "الضائع" تحت قيادة إيغور تودور وسط صراع الهبوط

أعرب بوستيكوغلو، في حديثه إلى TNT Sports، عن ألمه لرؤية فريقه السابق ينهار، مشيرًا إلى أن اللاعبين يفشلون في الوفاء بالمعايير التي وضعوها خلال فترة توليه زمام الأمور.

"يؤلمني رؤية ذلك"، اعترف بوستيكوغلو. "يبدو أن اللاعبين في حالة من الضياع في الوقت الحالي. هناك ضغط واضح عليهم، وهي فترة صعبة للغاية. وقد تجلى ذلك في ما حدث الليلة الماضية - وهو أسوأ سيناريو ممكن ضد فريق مثل أتلتيكو الذي لا يتراجع أبدًا عن مستواه. كانت بداية مروعة بالنسبة لهم.

"لا يمكن لأي شخص أن يقول بموضوعية إن هؤلاء اللاعبين يؤدون بمستوى قدراتهم. يجب أن نحاول تخفيف الضغط عليهم. حتى الليلة الماضية، اعتقدت أنها فرصة رائعة لهم لأنهم قدموا أداءً جيدًا في دوري أبطال أوروبا، وهم في الجانب الجيد من القرعة. أتلتيكو خارج أرضه صعب، لكن لا يزال عليك أن تعيدهم إلى توتنهام.

"أنا متأكد من أنهم تدربوا على هذا الملعب من قبل، لكن عدد المرات التي انزلقوا فيها، أعتقد أن ذلك لا يزال ضغطًا، يأسًا حقيقيًا في كل ما تفعله. عقليًا، أنت يائس وهذا يتجلى جسديًا، في التسرع في الأمور. من الصعب التعليق من الخارج، لكن بالنسبة لي الأمر يتعلق بغرس بعض الثقة: أظهر لهم اللاعبين الذين هم عليه، وليس اللاعبين الذين يمكن أن يكونوا عليه".