أنجي بوستيكوغلو يتحدث بصراحة عن إقالته «القاسية» من نوتنغهام فورست بينما يتطلع للعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز

وفي معرض حديثه عن قراره بالانضمام إلى فريق فورست، اعترف بوستيكوغلو بأنه تجاهل تحذيرات من حوله لأنه كان متشوقًا للعودة إلى مقاعد المدربين عقب رحيله عن توتنهام. وقال: «لو كنت أصغر سنًا، لربما كان ذلك (سيؤلمني)، لكنه لم يؤلمني لأنني في النهاية أتحمل المسؤولية عن ذلك». "كان هناك ما يكفي من الناس من حولي يقولون إنها ربما ليست فكرة جيدة (قبول وظيفة فورست). اعتقدت أنها كانت تحديًا. لم يعجبني عدم العمل (بعد طردي من توتنهام) ... (لكن) بدا الأمر وكأنه لن يكون مناسبًا لي منذ البداية. لم ينجح الأمر. ربما أضر ذلك بسمعتي، ربما هنا في الدوري الإنجليزي الممتاز بالتأكيد، لكنني لا أقلق بشأن ذلك. لم يترك ذلك أي أثر عليّ كشخص أو كمدرب كرة قدم. إن كان هناك أي شيء، فقد سمح لي ذلك بمعرفة أنه في المرة القادمة، سأطلب المشورة قبل أن أتحمل أكثر مما أستطيع".