أنجي بوستيكوغلو يتحدث بصراحة عن إقالته «القاسية» من نوتنغهام فورست بينما يتطلع للعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز
شهر مليء بالفوضى في ملعب «سيتي جراوند»
كان من المفترض أن يكون تعيين بوستيكوغلو في فريق فورست بمثابة مهمة إنقاذ، حيث حل محل نونو إسبيريتو سانتو بعد مرور ثلاث مباريات فقط من الموسم الحالي. ومع ذلك، سرعان ما تحولت هذه الخطوة إلى كابوس مهني للمدرب البالغ من العمر 60 عامًا، الذي فشل فريقه في تحقيق أي فوز على مدار ثماني مباريات في جميع المسابقات. أسفرت فترة توليه المنصب عن تعادلين وست هزائم، وهو أداء لم يتحلى مسؤولو فورست بالصبر تجاهه. شكلت هذه الفترة الصعبة صدمة للكثيرين، خاصةً بالنظر إلى أن بوستيكوغلو كان قد أنهى جفاف توتنهام من الألقاب الذي استمر 17 عاماً بفوزه بلقب الدوري الأوروبي قبل أشهر قليلة من وصوله إلى إيست ميدلاندز.
نهاية مأساوية لفترة ولاية قصيرة
في حديثه إلى محطة "SEN 1116" الإذاعية في ملبورن، استذكر بوستيكوغلو الظروف "القاسية" والفوضوية التي أحاطت بإقالته، والتي أُبلغ بها فورًا عقب الهزيمة 3-0 على أرضه أمام تشيلسي، قبل أن يعقد حتى مؤتمره الصحفي بعد المباراة. "كان الأمر قاسياً. كنت في غرفة المدربين. كنت أعلم أن الأمر قد يحدث في أي يوم، لكنهم أقالوني مباشرة بعد المباراة. لم أكن قد عقدت المؤتمر الصحفي بعد، لكن الصحافة كانت على علم بالأمر"، قال. "كنت أسير في الممرات. أردت المغادرة؛ وإلا كنت سأفعل شيئًا أندم عليه. أردت الخروج من هناك. كانت جميع الطرق مغلقة. بعد نصف ساعة، فتحت الطرق. علقت عند إشارة المرور لمدة 15 دقيقة. كان مشجعو تشيلسي يهاجمونني، ولم يكن مشجعو فورست أكثر لطفاً، ثم جاءني أطفال صغار وطلبوا التقاط صورة سيلفي معي".
الدروس المستفادة من حالة عدم التوافق
وفي معرض حديثه عن قراره بالانضمام إلى فريق فورست، اعترف بوستيكوغلو بأنه تجاهل تحذيرات من حوله لأنه كان متشوقًا للعودة إلى مقاعد المدربين عقب رحيله عن توتنهام. وقال: «لو كنت أصغر سنًا، لربما كان ذلك (سيؤلمني)، لكنه لم يؤلمني لأنني في النهاية أتحمل المسؤولية عن ذلك». "كان هناك ما يكفي من الناس من حولي يقولون إنها ربما ليست فكرة جيدة (قبول وظيفة فورست). اعتقدت أنها كانت تحديًا. لم يعجبني عدم العمل (بعد طردي من توتنهام) ... (لكن) بدا الأمر وكأنه لن يكون مناسبًا لي منذ البداية. لم ينجح الأمر. ربما أضر ذلك بسمعتي، ربما هنا في الدوري الإنجليزي الممتاز بالتأكيد، لكنني لا أقلق بشأن ذلك. لم يترك ذلك أي أثر عليّ كشخص أو كمدرب كرة قدم. إن كان هناك أي شيء، فقد سمح لي ذلك بمعرفة أنه في المرة القادمة، سأطلب المشورة قبل أن أتحمل أكثر مما أستطيع".
في انتظار المشروع المناسب
يظل بوستيكوغلو ثابتًا في رغبته في التدريب على أعلى مستوى في إنجلترا. وقد أوضح أنه لن يتسرع في شغل منصب شاغر آخر في منتصف الموسم، بل سيصبر على مشروع يتيح له تطبيق أسلوبه الفريد في كرة القدم من الصفر. وقال: «الانضمام في منتصف الموسم، خاصة في الدوري الإنجليزي الممتاز، بل وفي معظم الدوريات، يمثل على الأرجح تحديًا أكبر من اللازم بالنسبة لطريقة عملي». "هذا ما أنتظره (فيما يتعلق بوظيفته التالية). من الصعب تحديد المكان والشكل في الوقت الحالي، لكنني لم أبدأ بعد في تحقيق ما أريد القيام به هنا والتأثير الذي أريد إحداثه وأسلوب كرة القدم الذي أريد لعبه".