خطة أنجي بوستيكوجلو: النصر يتفق مع "بديل مارسيلو بروزوفيتش".. وسيماو كوتينيو يعرقل رحيل جون دوران

وفي هذا السياق.. أعلن موقع "365Scores" مساء اليوم الجمعة، تحديد الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، المدير الفني الجديد لعملاق الرياض النصر، اسمين أجنبيين في خط الوسط - لم يتم الكشف عن هويتهما -؛ لخلافة النجم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، الذي انتهى عقده في 30 يونيو 2026 رسميًا.

الموقع أوضح أن النصر توصل إلى اتفاق مبدئي، مع أحد هذين الاسمين اللذين حددهما بوستيكوجلو للإدارة؛ من أجل الانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، صيف العام الحالي.

وأشار الموقع إلى أن النصر، ينتظر موافقة الجهات المختصة على هذه الصفقة؛ من أجل إتمامها بشكلٍ رسمي، وإنهاء صداع خط الوسط.



