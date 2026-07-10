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Al Nassr v Kawasaki Frontale: AFC Champions League Elite Semi FinalGetty Images Sport
أحمد فرهود

خطة أنجي بوستيكوجلو: النصر يتفق مع "بديل مارسيلو بروزوفيتش".. وسيماو كوتينيو يعرقل رحيل جون دوران

النصر
أنجي بوستيكوجلو
مارسيلو بروزوفيتش
جون دوران
دوري روشن السعودي
انتقالات

تطورات ميركاتو نادي النصر..

رسم المدير الفني الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، خطة مبدئية لسوق انتقالات عملاق الرياض النصر؛ وذلك بعد توليه مهمة قيادة الفريق الأول لكرة القدم، رسميًا.

النصر أعلن التعاقد مع بوستيكوجلو رسميًا، في صيف العام الحالي؛ بعقدٍ لمدة موسمين كاملين، حتى 30 يونيو 2028.

  • Al Qadsiah vs Al Nassr - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    النصر "يتفق" مع بديل مارسيلو بروزوفيتش

    وفي هذا السياق.. أعلن موقع "365Scores" مساء اليوم الجمعة، تحديد الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، المدير الفني الجديد لعملاق الرياض النصر، اسمين أجنبيين في خط الوسط - لم يتم الكشف عن هويتهما -؛ لخلافة النجم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، الذي انتهى عقده في 30 يونيو 2026 رسميًا.

    الموقع أوضح أن النصر توصل إلى اتفاق مبدئي، مع أحد هذين الاسمين اللذين حددهما بوستيكوجلو للإدارة؛ من أجل الانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، صيف العام الحالي.

    وأشار الموقع إلى أن النصر، ينتظر موافقة الجهات المختصة على هذه الصفقة؛ من أجل إتمامها بشكلٍ رسمي، وإنهاء صداع خط الوسط.


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  • Al Nassr v Al Shabab: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مصير ويسلي جاسوفا مع نادي النصر

    واستكمالًا لخبره.. تحدث موقع "365Scores" مساء اليوم الجمعة، عن مستقبل النجم البرازيلي ويسلي جاسوفا، جناح عملاق الرياض النصر؛ وذلك بعد التعاقد مع المدير الفني الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، بشكلٍ رسمي.

    وأكد الموقع أن ويسلي خارج حسابات بوستيكوجلو؛ حيث من المقرر السماح له بالمغادرة في صيف العام الحالي، على سبيل الإعارة.

    ويسلي انضم إلى النصر صيف 2024؛ قبل أن يخرج في يناير الماضي إلى نادي ريال سوسييداد الإسباني، ولمدة 6 أشهر فقط على سبيل الإعارة.

  • سيماو "يعرقل" رحيل جون دوران

    وأخيرًا.. تحدث موقع "365Scores" مساء اليوم الجمعة، عن مستجدات "إعارة" الكولومبي جون دوران، مهاجم عملاق الرياض النصر، إلى نادي جلطة سراي التركي، خلال صيف العام الحالي.

    وكشف الموقع عن عرقلة سيماو كوتينيو، المدير الرياضي للنصر، "إعارة" دوران إلى جلطة سراي؛ وذلك بسبب رغبة النادي التركي في تحمُل العالمي، جزءًا كبيرًا من راتب اللاعب.

    وشدد الموقع على أن سيماو، يرى أن هذا الأمر سيُمثّل إرهاقًا لخزينة النصر؛ في وقتٍ يبحث فيه النادي السعودي عن تقليل المصاريف، أساسًا.

    ومن الممكن أن تتغير الأمور في الساعات القادمة؛ إذا حسن جلطة سراي من عرضه المقدم للنصر، من أجل ضم دوران.

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  • Yokohama F.Marinos v Al Nassr: AFC Champions League EliteGetty Images Sport

    مسيرة جون دوران مع نادي النصر

    المهاجم الكولومبي جون دوران انضم إلى النصر، في يناير من عام 2025؛ قادمًا من صفوف نادي أستون فيلا الإنجليزي، بشكلٍ رسمي.

    صفقة دوران كلفت خزينة النصر، مبلغًا ماليًا يُقدر بـ90 مليون يورو "77 ثابت و13 متغيّرات"؛ بينما وقع اللاعب على عقود تربطه بالفريق الأول، حتى 30 يونيو 2030.

    ولم يتألق اللاعب بشكلٍ كبير مع الفريق النصراوي؛ حيث سجل 12 هدفًا في 18 مباراة رسمية، وبدون أي تمريرة حاسمة.

    وبسبب ذلك؛ قام النصر بـ"إعارة" دوران إلى فنربخشه التركي ثم زينيت سانت بطرسبرج الروسي موسم 2025-2026، ولكنه لم يتألق في التجربتين أيضًا.