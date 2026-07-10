خطة أنجي بوستيكوجلو: النصر يتفق مع "بديل مارسيلو بروزوفيتش".. وسيماو كوتينيو يعرقل رحيل جون دوران

وأخيرًا.. تحدث موقع "365Scores" مساء اليوم الجمعة، عن مستجدات "إعارة" الكولومبي جون دوران، مهاجم عملاق الرياض النصر، إلى نادي جلطة سراي التركي، خلال صيف العام الحالي.
وكشف الموقع عن عرقلة سيماو كوتينيو، المدير الرياضي للنصر، "إعارة" دوران إلى جلطة سراي؛ وذلك بسبب رغبة النادي التركي في تحمُل العالمي، جزءًا كبيرًا من راتب اللاعب.
وشدد الموقع على أن سيماو، يرى أن هذا الأمر سيُمثّل إرهاقًا لخزينة النصر؛ في وقتٍ يبحث فيه النادي السعودي عن تقليل المصاريف، أساسًا.
ومن الممكن أن تتغير الأمور في الساعات القادمة؛ إذا حسن جلطة سراي من عرضه المقدم للنصر، من أجل ضم دوران.