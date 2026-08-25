التلميذ لم يصمد كثيرًا .. أنجي بوستيكوجلو يقود النصر لحدث فريد بالدوري السعودي وساديو ماني يشعل غيرة السنغاليين أمام الاتفاق

المدربون الجدد يحتاجون لوقت للتأقلم؟ .. هذا المبدأ لا يعترف به الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، الذي قاد النصر يوم الثلاثاء، في واحدة من أفضل مباريات العالمي في المواسم الأخيرة.





النصر حقق ريمونتادا تاريخية أمام الاتفاق بثلاثية مقابل هدفين، ضمن الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي 2026-27.

العالمي خاض المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 13 من عمر الشوط الأول، على إثر طرد حارسه البرازيلي بينتو بكارت أحمر مباشر، ليشارك الشاب عبدالرحمن العتيبي بدلًا منه بعد سحب لاعب الوسط أنجيلو.

واستقبل العتيبي ثنائية بأقدام لاعبي الاتفاق من تسديدتين من خارج منطقة الجزاء عن طريق أوندري دودا وألفارو ميدران في الدقيقتين 31 و3+45 من عمر الشوط الأول.

أما ريمونتادا النصر فكانت في الربع ساعة الأخيرة عن طريق ساديو ماني "هدفين 74 و90"، وعبدالإله العمري "77".

بهذا الفوز رفع النصر رصيده للنقطة التاسعة في صدارة جدول ترتيب دوري روشن، فيما تجمد رصيد الاتفاق عند النقطة السادسة في المركز السادس.

وللتعمق أكثر في أبرز ملامح ريمونتادا النصر التاريخية أمام الاتفاق، دعونا نستطرد الحديث في السطور التالية..



