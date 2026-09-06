شكك في نوايا مسؤولي الكرة السعودية .. تصريحات "مُفبركة" على لسان أنجي بوستيكوجلو تثير الجدل

عقب المباراة، تحدث المدرب الاسترالي للنصر في مؤتمر صحفي عن بعض قراراته في اللقاء وتفضيلاته للاعبين عن غيرهم وما شابه من أحاديث معتادة في مثل تلك المواقف.

لكن ما لفت النظر أكثر كان تصريحًا منسوبًا لبوستيكوجلو، يهاجم خلاله مسؤولي الكرة السعودية، وتم تداوله على نطاق واسع من قبل عدد من الحسابات الجماهيرية النصراوية.

التصريح المتداول جاء به نصًا على لسان مدرب العالمي: "توقعت أن إيقاف النصر بسبب قضايا فيفا، لكن الصدمة أن لجنة محلية هي من أوقفت تعاقدات بطل الدوري محليًا وأجنبيًا!".

وأضاف: "إدارة النصر قدمت حلولًا وضمانات، ومع ذلك مُنع النادي من التسجيل، بطل الدوري يعاقب بهذه الطريقة، ما يحدث غير مقبول، فأمامنا موسم طويل، نحتاج به للمنافسة".

ويسقط أنجي في هذه التصريحات المنسوبة له على قضية فرض الرقابة المالية المشددة من قبل رابطة الدوري السعودي للمحترفين على النصر، ما حرمه من إبرام الكثير من الصفقات خلال الميركاتو الصيفي الجاري.



