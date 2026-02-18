"أنت مصاب بالبرد؟!" - تيري هنري يدعو جيانلوكا بريستياني إلى قول الحقيقة حول حادثة فينيسيوس جونيور في خطاب عاطفي حول العنصرية "المتعبة" في كرة القدم

هنري لا يعتقد أن بريستياني كان صادقًا بشأن الحادثة. قال المهاجم السابق لأرسنال وبرشلونة على قناة CBS Sports: "أستطيع أن أتعاطف مع ما يمر به فينيسيوس. لقد حدث ذلك لي مرات عديدة على أرض الملعب. تحدثت عن ذلك مرات عديدة بعد المباريات. كما اتُهمت بالبحث عن أعذار بعد المباريات عندما حدث ذلك لي. في بعض الأحيان، تشعر بالوحدة، لأن الأمر سيكون كلمتك ضد كلمته.

"لا نعرف ما قاله بريستياني، لأنه كان شجاعًا جدًا عندما وضع قميصه على فمه للتأكد من أننا لن نرى ما قاله، لذا من الواضح أنك تبدو مريبًا. لأنك لم تكن تريد أن يرى الناس أو يقرأوا ما قلت. ثم، رد فعل فينيسيوس يخبرني أن شيئًا غير صحيح قد حدث. ما زلنا لا نعرف ما قيل. فينيسيوس يمكنه أن يخبرنا بوجهة نظره، وأنا متأكد أن بريستياني لن يخبرنا بما قاله بالفعل، لأنني رأيت كيليان مبابي يواجهه في أحد الأوقات، وقال: "لم أقل شيئًا".

"حسنًا، لا بد أنه قال شيئًا على الأقل. تشعر أنك لا تعرف ماذا تفعل بعد الآن. نحن في عام 2026 وما زلنا بعد مباراة كهذه، حيث من المفترض أن نتحدث عن هدفه الرائع، لا ينبغي أن نتعامل مع الحكم الذي يطلب منك ألا تذهب إلى علم الزاوية، لأن ذلك سيحرض الجماهير. إنها ركلة ركنية، ألا يمكنه تنفيذها؟ لا يمكنه الذهاب إلى هناك لتنفيذ ركلة ركنية فقط لأن الناس يفكرون في ما يفكرون فيه. فجأة أصبح ضحية. أستطيع أن أتعاطف معه. أؤكد لكم، عندما يحدث ذلك، لا تعرف ماذا تفعل بعد الآن.

"حاول الخروج من الملعب في إسبانيا مرة، ومرة أخرى حاول ركل شخص ما لأنه سئم. الآن ذهب إلى الحكم ليخبره بما حدث. لقد مررت بذلك. الحكم أخبرني أيضًا أنه لا يستطيع فعل أي شيء حيال ذلك". لنرى مدى شجاعة بريستياني. أخبرنا بما قلت. لا بد أنك قلت شيئًا، لأنك لا تستطيع الذهاب إلى مبابي وقول: "لم أقل شيئًا". ماذا تعني بأنك غطيت أنفك، هل أنت مصاب بالزكام؟