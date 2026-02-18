Getty
"أنت مصاب بالبرد؟!" - تيري هنري يدعو جيانلوكا بريستياني إلى قول الحقيقة حول حادثة فينيسيوس جونيور في خطاب عاطفي حول العنصرية "المتعبة" في كرة القدم
بريستياني ينفي مزاعم العنصرية
نشر فينيسيوس جونيور بيانًا على إنستغرام قال فيه "العنصريون جبناء" بعد مباراة الثلاثاء، بينما دعا زميله في ريال مدريد كيليان مبابي إلى حظر بريستياني من دوري أبطال أوروبا. وقال اللاعب الدولي الفرنسي إنه سمع لاعب بنفيكا يصف فينيسيوس بالقرد خمس مرات في ملعب إستادو دا لوز في مباراة انتهت بفوز لوس بلانكوس 1-0.
ورد بريستياني قائلاً إنه لم يوجه إهانات عنصرية إلى فينيسيوس. وكتب على مواقع التواصل الاجتماعي: "أريد أن أوضح أنني لم أوجه في أي وقت من الأوقات إهانات عنصرية إلى فيني جونيور، الذي أسف لفهمه الخاطئ لما اعتقد أنه سمعه. لم أكن عنصرياً مع أي شخص وأنا آسف للتهديدات التي تلقيتها من لاعبي ريال مدريد".
هنري يدعو بريستياني إلى قول الحقيقة
هنري لا يعتقد أن بريستياني كان صادقًا بشأن الحادثة. قال المهاجم السابق لأرسنال وبرشلونة على قناة CBS Sports: "أستطيع أن أتعاطف مع ما يمر به فينيسيوس. لقد حدث ذلك لي مرات عديدة على أرض الملعب. تحدثت عن ذلك مرات عديدة بعد المباريات. كما اتُهمت بالبحث عن أعذار بعد المباريات عندما حدث ذلك لي. في بعض الأحيان، تشعر بالوحدة، لأن الأمر سيكون كلمتك ضد كلمته.
"لا نعرف ما قاله بريستياني، لأنه كان شجاعًا جدًا عندما وضع قميصه على فمه للتأكد من أننا لن نرى ما قاله، لذا من الواضح أنك تبدو مريبًا. لأنك لم تكن تريد أن يرى الناس أو يقرأوا ما قلت. ثم، رد فعل فينيسيوس يخبرني أن شيئًا غير صحيح قد حدث. ما زلنا لا نعرف ما قيل. فينيسيوس يمكنه أن يخبرنا بوجهة نظره، وأنا متأكد أن بريستياني لن يخبرنا بما قاله بالفعل، لأنني رأيت كيليان مبابي يواجهه في أحد الأوقات، وقال: "لم أقل شيئًا".
"حسنًا، لا بد أنه قال شيئًا على الأقل. تشعر أنك لا تعرف ماذا تفعل بعد الآن. نحن في عام 2026 وما زلنا بعد مباراة كهذه، حيث من المفترض أن نتحدث عن هدفه الرائع، لا ينبغي أن نتعامل مع الحكم الذي يطلب منك ألا تذهب إلى علم الزاوية، لأن ذلك سيحرض الجماهير. إنها ركلة ركنية، ألا يمكنه تنفيذها؟ لا يمكنه الذهاب إلى هناك لتنفيذ ركلة ركنية فقط لأن الناس يفكرون في ما يفكرون فيه. فجأة أصبح ضحية. أستطيع أن أتعاطف معه. أؤكد لكم، عندما يحدث ذلك، لا تعرف ماذا تفعل بعد الآن.
"حاول الخروج من الملعب في إسبانيا مرة، ومرة أخرى حاول ركل شخص ما لأنه سئم. الآن ذهب إلى الحكم ليخبره بما حدث. لقد مررت بذلك. الحكم أخبرني أيضًا أنه لا يستطيع فعل أي شيء حيال ذلك". لنرى مدى شجاعة بريستياني. أخبرنا بما قلت. لا بد أنك قلت شيئًا، لأنك لا تستطيع الذهاب إلى مبابي وقول: "لم أقل شيئًا". ماذا تعني بأنك غطيت أنفك، هل أنت مصاب بالزكام؟
"إنه أمر مرهق" - هنري يتحدث عن العنصرية في كرة القدم
كما أعرب هنري عن إحباطه من استمرار انتشار العنصرية في كرة القدم في عام 2026. وأضاف: "لقد كافح الناس، قبل عصري بكثير، من أجل أن نتمكن من الأداء وترفيه الناس. وما زلنا في عام 2026 نواجه نفس المشكلة، وهذا أمر متعب. من الواضح أنني أستطيع أن أتعاطف معهم، ليس فقط بسبب لون بشرتي، بل لأنني مررت بنفس التجربة. لقد كنت وحيدًا".
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يصدر بياناً
أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) بيانًا في أعقاب هذه الادعاءات: "تم تعيين مفتش أخلاقيات وانضباط من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) للتحقيق في ادعاءات السلوك التمييزي خلال مباراة التصفيات الفاصلة في دوري أبطال أوروبا 2025/2026 بين نادي بنفيكا وريال مدريد CF في 17 فبراير 2026. سيتم توفير مزيد من المعلومات حول هذه المسألة في الوقت المناسب".
من المقرر أن يستضيف ريال مدريد نادي بنفيكا في مباراة الإياب من الدور الفاصل في ملعب سانتياغو برنابيو يوم الأربعاء 25 فبراير.
