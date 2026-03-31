"أنت لست نيمار!" - فينيسيوس جونيور يتلقى تحذيرًا قاسيًا بشأن قميص البرازيل رقم 10

في حديثه مع قناة ESPN البرازيلية خلال برنامج "Resenha da Rodada"، أكد المدافع البرازيلي السابق فابيو لوتشيانو أن المنتخب البرازيلييجب أن يتوقف عن التعامل مع فينيسيوس باعتباره الخلف المباشر لنيمار في دور صانع الألعاب، وذلك لتمكينه من استعادة أفضل مستوياته. ويرى لوتشيانو أن النظام التكتيكي الحالي غالبًا ما يترك الجناح معزولًا ومثقلًا بالأعباء مقارنة بنظام الدعم الذي يتمتع به في مدريد.

وقال لوتشيانو: "أعتقد أن المنتخب الوطني لا يستطيع أن يضعه في المواقف التي يمر بها في ريال مدريد في المواقف الفردية. البرازيل تمرر الكرة مثل أي فريق آخر، ولكن عندما تصل الكرة إلى فيني، هناك الكثير من اللاعبين يراقبونه. هذه هي المشكلة التكتيكية. الأمر الآخر هو أنه، للأسف، عندما لا يكون نيمار موجودًا، يعتقد أنه يجب أن يكون نيمار. أعتقد أن هذه مسؤولية كبيرة تقع على عاتقه، وهو بحاجة إلى التخلص من هذا العبء، والمنتخب بحاجة إلى التخلص من هذا العبء، وإخباره "أنت لست نيمار"، "لن تحل هذه المشكلة بمفردك"، "سنساعدك".