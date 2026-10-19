"أنت تسألني كل يوم".. مدرب ليفربول أندوني إيرولا يطالب بالاحترام لفيرتز!

وخلال حديثه إلى وسائل الإعلام قبل مواجهة فريقه في دوري أبطال أوروبا، ردّ إيراولا على التركيز المكثّف على فيرتز. ويواجه اللاعب الدولي الألماني، الذي انضم إلى ليفربول في يوليو 2025 بعقد يمتد حتى يونيو 2030، انتقادات حادة بعد فشله في التسجيل خلال تسع مباريات في مختلف المسابقات هذا الموسم، مقدّماً ثلاث تمريرات حاسمة.

وبشكل عام، سجّل نجم باير ليفركوزن السابق سبعة أهداف وقدّم 13 تمريرة حاسمة في 58 مباراة منذ وصوله إلى أنفيلد. وتبدو هذه الأرقام باهتة مقارنةً بمستوياته الاستثنائية السابقة، ما جعله تحت المجهر.