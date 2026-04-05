"أنت تتجاوز الحدود!" - رئيس أتلتيكو مدريد يغضب من الشائعات حول انتقال خوليان ألفاريز إلى برشلونة وأرسنال
انتقادات شديدة لتكهنات وسائل الإعلام
يشعر سيريزو بالغضب الشديد إزاء التغطية الإعلامية المستمرة حول ألفاريز والانتقال الضخم المحتمل. واستغل رئيس نادي أتلتيكو مدريد مؤتمراً صحفياً عُقد قبل مباراة الدوري الإسباني ضد برشلونة في 5 أبريل للتعليق على الموقف. وفي ظل اهتمام كل من أرسنال والعملاق الكتالوني باللاعب، وجه تحذيراً لا لبس فيه للصحفيين. وقال: "أنتم تتجاوزون الحدود قليلاً فيما يتعلق بألفاريز. إنه لاعب في أتلتيكو مدريد ولديه عقد طويل الأمد مع النادي". وقد كلف اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً 82 مليون جنيه إسترليني (108 ملايين دولار) من مانشستر سيتي، بعد مفاوضات أجراها المدير الرياضي أندريا بيرتا، ولا ينوي النادي بيعه.
التحضيرات لدوري أبطال أوروبا
وقد حدد برشلونة هذا المهاجم باعتباره البديل المثالي على المدى الطويل لروبرت ليفاندوفسكي. وخلال المواجهة المحلية الأخيرة بين الفريقين، سجل ليفاندوفسكي هدف الفوز في الدقائق الأخيرة بعد أن دخل كبديل، وذلك بعد أن عادل ماركوس راشفورد النتيجة التي كان جوليانو سيميوني قد افتتحها. ومن المثير للاهتمام أن ألفاريز بقي على مقاعد البدلاء ولم يشارك في المباراة. اختار دييغو سيميوني إراحة هدافه الأول، للحفاظ على جاهزيته لمباراة الذهاب في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء على ملعب كامب نو. أظهر برشلونة قوة هجومية كبيرة في أوروبا مؤخرًا، لا سيما بعد فوزه الساحق على نيوكاسل يونايتد 7-2 في الدور السابق، مما أدى إلى إقامة مباراة مثيرة ضد منافسه المحلي.
أرسنال يبحث عن قوة هجومية
يبحث أرسنال بشدة عن تعزيزات هجومية بعد خروجه المتتالي من البطولات. وعلى الرغم من تسجيل فيكتور جيوكيريس لهدف، تعرض «المدفعجية» لهزيمة مفاجئة في كأس الاتحاد الإنجليزي على يد ساوثهامبتون، مما كشف عن معاناتهم في التسجيل. يحتاج المدرب ميكيل أرتيتا إلى لمسة حاسمة بينما يستعد فريقه لمرحلة حاسمة من الموسم. ينتظر أرسنال مباراة حاسمة في دوري أبطال أوروبا ضد سبورتنج لشبونة، تليها مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد بورنموث، ومباراة قد تحدد مصير اللقب خارج أرضه أمام مانشستر سيتي. إن ضم موهبة بقيمة 82 مليون جنيه إسترليني مثل ألفاريز من شأنه أن يغير خط هجوم الفريق ويوفر القطعة المفقودة في سعيه نحو الألقاب في المستقبل.
سجل تهديفي ثابت
يواصل المهاجم السابق في الدوري الإنجليزي الممتاز تحقيق أرقام رائعة في إسبانيا. وقد سجل حتى الآن 17 هدفاً في 44 مباراة هذا الموسم، وهو يسعى لمضاهاة الرقم المذهل الذي حققه في موسمه الأول تحت قيادة مدربه الحالي، والذي بلغ 29 هدفاً. ومع بقاء ما يصل إلى 15 مباراة في جميع المسابقات، يبدو تجاوز هذا الرقم أمراً في متناول اليد.