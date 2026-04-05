"أنت تتجاوز الحدود!" - رئيس أتلتيكو مدريد يغضب من الشائعات حول انتقال خوليان ألفاريز إلى برشلونة وأرسنال

وقد حدد برشلونة هذا المهاجم باعتباره البديل المثالي على المدى الطويل لروبرت ليفاندوفسكي. وخلال المواجهة المحلية الأخيرة بين الفريقين، سجل ليفاندوفسكي هدف الفوز في الدقائق الأخيرة بعد أن دخل كبديل، وذلك بعد أن عادل ماركوس راشفورد النتيجة التي كان جوليانو سيميوني قد افتتحها. ومن المثير للاهتمام أن ألفاريز بقي على مقاعد البدلاء ولم يشارك في المباراة. اختار دييغو سيميوني إراحة هدافه الأول، للحفاظ على جاهزيته لمباراة الذهاب في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء على ملعب كامب نو. أظهر برشلونة قوة هجومية كبيرة في أوروبا مؤخرًا، لا سيما بعد فوزه الساحق على نيوكاسل يونايتد 7-2 في الدور السابق، مما أدى إلى إقامة مباراة مثيرة ضد منافسه المحلي.