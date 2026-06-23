"يا له من شرف" .. أنتونيلا روكوزو تحتفل بليونيل ميسي "الهداف التاريخي" لكأس العالم

شاركت روكوزو فخرها الهائل على إنستجرام بعد مشاهدة ميسي يرسّخ إرثه على أعلى مستوى من كرة القدم الدولية. نشرت صورة مؤثرة من المدرجات تظهر فيها إلى جانب أبنائهما الثلاثة، تياجو وماتيو وسيرو، الذين كانوا جميعًا يرتدون قمصان الأرجنتين بفخر وعليها رقم والدهم الشهير 10 على الظهر.

حظيت العائلة بمقعد في الصف الأمامي في دالاس بينما تغلّب ميسي على إهدار ركلة جزاء مبكرة ليسجل هدفين حاسمين في فوز 2-0 على النمسا. وأرفقت روكوزو مع صورة العائلة تعليقًا مؤثرًا جاء فيه: "يا له من امتياز أن أراك تصنع التاريخ مرة بعد مرة. أحبك!!!"



