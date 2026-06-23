وتحت أنظار عائلته الفخورة في دالاس، سجل المهاجم هدفين في فوز مثير بنتيجة 2-0 على النمسا، ليرفع رصيده في البطولة إلى 18 هدفًا ويتجاوز ميروسلاف كلوزه ليصنع تاريخ كرة القدم.
"يا له من شرف" .. أنتونيلا روكوزو تحتفل بليونيل ميسي "الهداف التاريخي" لكأس العالم
الاحتفال بإنجاز تاريخي
شاركت روكوزو فخرها الهائل على إنستجرام بعد مشاهدة ميسي يرسّخ إرثه على أعلى مستوى من كرة القدم الدولية. نشرت صورة مؤثرة من المدرجات تظهر فيها إلى جانب أبنائهما الثلاثة، تياجو وماتيو وسيرو، الذين كانوا جميعًا يرتدون قمصان الأرجنتين بفخر وعليها رقم والدهم الشهير 10 على الظهر.
حظيت العائلة بمقعد في الصف الأمامي في دالاس بينما تغلّب ميسي على إهدار ركلة جزاء مبكرة ليسجل هدفين حاسمين في فوز 2-0 على النمسا. وأرفقت روكوزو مع صورة العائلة تعليقًا مؤثرًا جاء فيه: "يا له من امتياز أن أراك تصنع التاريخ مرة بعد مرة. أحبك!!!"
التغلب على إحباط العقوبة المبكرة
واجه ميسي بداية صعبة للمباراة عندما أهدر على غير عادته ركلة جزاء في الدقيقة الثامنة، حيث سدد محاولته بعيدًا عن القائم. تركت ركلة الجزاء المهدرة ميسي يشعر بإحباط واضح، مسجلةً فشله الثالث من علامة الجزاء في تاريخ البطولة خارج ركلات الترجيح. ومع ذلك، استعاد ميسي رباطة جأشه سريعًا ليقود الأرجنتين إلى فوز حيوي.
كسر التعادل قبل فترة ما بين الشوطين ثم حسم النتيجة بتسديدة حاسمة في عمق الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني. رفع هذان الهدفان رصيده الإجمالي إلى 18 هدفًا في كأس العالم، متجاوزًا كلوزه لينفرد كأكثر الهدافين غزارة في تاريخ المسابقة.
الأرجنتين تتأهل إلى الأدوار الإقصائية
الأداء الخيالي من ميسي قاد الأرجنتين إلى قمة المجموعة J، مما خفف ضغطًا هائلًا قبل مهمتهم الأخيرة في دور المجموعات. الأرجنتين قد ضمنت الآن بنجاح عبورها إلى الأدوار الإقصائية من البطولة، بعد جمع ست نقاط من مباراتيها الافتتاحيتين. اعترف ميسي بعد المباراة أن ضمان التأهل المبكر كان هدفًا أساسيًا للفريق، مما يسمح لهم بخوض مباراتهم الأخيرة في دور المجموعات بشعور من الهدوء.
أظهر الأبطال الحاملون للقب صمودهم وإصرارهم على الدفاع عن لقبهم، مع بقاء ميسي نقطة الارتكاز في عملياتهم الهجومية.
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ما التالي للأرجنتين؟
ستختتم الأرجنتين مشوارها في دور المجموعات بمباراة أخيرة ضد الأردن يوم الأحد. ومع ضمان التأهل بالفعل، يتمتع المدير الفني ليونيل سكالوني برفاهية تدوير تشكيلته لإراحة اللاعبين الأساسيين مثل ميسي قبل بدء الأدوار الإقصائية.
وتلوح في الأفق مواجهة متوقعة في دور الـ32 ضد وصيف المجموعة H، ما قد يمهد لاجتماع مبكر من العيار الثقيل مع القوى الأوروبية إسبانيا، التي تتنافس في مجموعة إلى جانب أوروجواي والرأس الأخضر والسعودية.