أنتوني، لاعب مانشستر يونايتد الذي لم يرقَ إلى مستوى التوقعات، يعود إلى التدريبات الكاملة مع ريال بيتيس بعد أن اضطر إلى اتباع «برنامج تدريبي مخصص»

كان غياب أنتوني مؤخرًا عن المجموعة الرئيسية بسبب إصابة مستمرة في منطقة الفخذ. وقد وضع الطاقم الطبي في بيتيس "خطة عمل مخصصة" لمعالجة مشكلة الفخذ، ركزت على تمارين تنسيق واستعادة لياقة بدنية محددة لاستعادة القوة البدنية للظهير الجناح. ومن خلال التدريب بعيدًا عن الكاميرات، تمكن اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا من تقوية المنطقة المصابة دون التعرض لخطر الانتكاس. ويشير اندماجه الناجح في الحصة التدريبية عالية الكثافة يوم الثلاثاء إلى حصوله على الضوء الأخضر من القسم الطبي بالنادي.