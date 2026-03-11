أنتونين كينسكي ولوريس كاريوس وأسوأ أداء حراس مرمى في تاريخ دوري أبطال أوروبا

على الرغم من أنه لا شك في أن هناك أداءات أسوأ بشكل عام من قبل حراس المرمى في تاريخ دوري أبطال أوروبا، إلا أنه ربما لم يكن هناك خطأ واحد غير مسار المباراة - بل والمسابقة بأكملها - مثل خطأ جيجي دوناروما ضد ريال مدريد في دور الـ16 من موسم 2021-22.

بعد فوزه في مباراة الذهاب على أرضه 1-0، وضع هدف كيليان مبابي في البرنابيو باريس سان جيرمان في موقع متميز لإقصاء ريال مدريد والحفاظ على آمال الفريق الفرنسي في الفوز بكأس أوروبا لأول مرة. ومع ذلك، مع بقاء 30 دقيقة على نهاية المباراة، انقلبت النتيجة رأسًا على عقب.

دوناروما، الذي لا يشتهر بمهارته في التعامل مع الكرة، تباطأ في التخلص من الكرة عند خط التماس الخاص به، مما أدى إلى تعرضه لعرقلة من كريم بنزيمة. وصلت الكرة إلى فينيسيوس جونيور، الذي مررها بدوره إلى بنزيمة ليسجل الهدف الأول في ما سيصبح ثلاثية حاسمة. ترك مبابي وليونيل ميسي ونيمار يلتئمون جراحهم بينما انطلق ريال مدريد في رحلة ملحمية للفوز باللقب، بقيادة بنزيمة الذي فاز في النهاية بجائزة الكرة الذهبية. لكن كل ذلك لم يكن ليتحقق لولا تردد دوناروما داخل منطقة الجزاء.