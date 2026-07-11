رد حاسم من ليونيل سكالوني وليساندرو مارتينيز على الاتهامات المتزايدة بمحاباة التحكيم لمنتخب الأرجنتين في كأس العالم 2026، وذلك في أعقاب الأزمة العنيفة التي أثارتها مباراة مصر، مؤكدين أن التكنولوجيا تمنع التلاعب وأن الانتقادات مجرد حافز إضافي للتتويج.
"أنتم تفتعلون الجدل".. سكالوني ومارتينيز يردان بقوة على اتهامات "محاباة الحكام" للأرجنتين بعد موقعة مصر!
أزمة مباراة مصر وفيفا
خرجت ردود الفعل الأرجنتينية الرسمية لتواجه عاصفة الجدل التي ضربت البطولة بعد الأحداث الساخنة التي شهدتها مباراة ثمن النهائي، حيث واجه الطاقم التحكيمي اتهامات قاسية من الجهاز الفني ولاعبي "الفراعنة" بتوجيه المباراة لصالح حامل اللقب.
وكانت المواجهة قد انتهت بخسارة درامية للمصريين بنتيجة (2-3) بعد التقدم بهدفين، مما دفع المدرب حسام حسن واللاعب مصطفى زيكو لوصف البطولة بأنها "مفبركة" لضمان استمرار ليونيل ميسي. ورغم تدخل بييرلويجي كولينا رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولي "فيفا" لنفي هذه الادعاءات القاطعة والدفاع عن نزاهة التحكيم، استمرت الصحافة في توجيه الأسئلة الشائكة لمعسكر التانجو حول تلقيهم دعماً غير مشروط.
- Getty Images Sport
رد حاسم على الانتقادات
في مواجهة سؤال مباشر من أحد الصحفيين حول ما إذا كان الحكام يفضلون منتخب بلاده، جاء الرد صارمًا وحادًا من مارتينيز، مدافع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي. وأعرب اللاعب بوضوح عن استيائه من محاولات التقليل من مجهودات الفريق داخل المستطيل الأخضر، رافضًا الانجرار خلف نظرية المؤامرة التي روجت لها أطراف عديدة مؤخرًا. وقال بكلمات واضحة تضع حدًا لهذه التكهنات المستمرة: "لا يوجد شيء لأقوله. الحكام يقومون بعمل ممتاز. أنتم من تفتعلون الجدل. نحن نركز على تقديم أفضل ما لدينا على أرض الملعب". تأتي هذه الكلمات لتعكس حالة العزل التام التي يفرضها الجهاز الفني على اللاعبين لحمايتهم من الضغوطات وحملات التشكيك الممنهجة طوال مسيرتهم المونديالية.
التاريخ واستحالة المحاباة بالتكنولوجيا
من جانبه، تناول سكالوني الأزمة من منظور تاريخي وتقني معًا، معتبرًا أن هذه الاتهامات تمثل ضريبة طبيعية للنجاح المستمر والاستحواذ على الألقاب. وفي معرض رده على التدخل الذي تعرض له مدافعه، دافع بقوة عن القرارات قائلًا: "تعرضت قدم ليساندرو للدهس، سواء كان ذلك قليلًا أو كثيرًا أو بالكاد، فهذا خطأ. لا توجد طريقة أخرى للنظر إلى الأمر".
واسترسل لتفنيد الشائعات مؤكدًا: "لا يوجد شيء اسمه محاباة. بما أننا نتحدث عن كرة القدم في عام 2026، ومع كل التكنولوجيا المتاحة، فإن هذا مستحيل. في النهاية، القواعد موجودة. إنها واضحة. الأمر يتعلق بذلك أكثر من كونه واقعًا". وأضاف كاشفًا عن استراتيجية الفريق: "بالعودة إلى عام 86، كانوا يقولون أيضًا إنهم يفضلوننا. أعني أن هذا ليس شيئًا جديدًا... منذ أن أتذكر، كانت الأرجنتين دائمًا تضفي الحياة على البطولة، وبطريقة ما، يُستخدم ذلك لإظهار للاعبين أن هناك أشخاصًا لا يريدون فوز الأرجنتين، ولكن هذا طبيعي، تمامًا كما سيكون هناك أشخاص لا يريدون فوز فرق أخرى. ربما يكون هناك عدد أكبر بكثير من الأشخاص الذين لا يريدوننا أن نفوز، ونحن نأخذ ذلك في الاعتبار. إنه يصل إلى اللاعبين. نحن نستخدمه كنوع من الحافز لجعلهم يلعبون بشكل أفضل".
- Getty Images Sport
التحدي القادم
تتجه أنظار عشاق كرة القدم الآن نحو التحدي القادم، حيث تستعد الأرجنتين لمواجهة سويسرا يوم 12 يوليو في الدور ربع النهائي. وسيكون على بطل العالم إثبات جدارته مرة أخرى، متجاهلًا الضجيج الإعلامي الذي يحيط به. ويتوقع المتابعون أن تنعكس هذه الأزمات المتتالية في شكل دافع إضافي يقود رفاق القائد لتقديم أداء استثنائي يخرس المنتقدين ويقربهم خطوة جديدة نحو الاحتفاظ باللقب.
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