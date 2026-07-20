"أنتم أساطير ولن يُمحى تاريخكم".. دي ماريا يوجه رسالة مؤثرة لنجوم الأرجنتين بعد خسارة المونديال

رغم ابتعاده عن المستطيل الأخضر، تحرك دي ماريا سريعًا لرفع معنويات زملائه السابقين بمشاركة رسالة عاطفية مؤثرة على حسابه في "إنستجرام".

وأكد الجناح الأيقوني أن خسارة نهائي واحد لن تقلل أبدًا من الإرث المذهل الذي بناه هذا الجيل. وقال دي ماريا: "دولة كاملة تفخر بكم. لقد توحدت البلاد مجددًا بفضل الحب والشجاعة التي أظهرتموها في كأس العالم هذه".

وأضاف: "أنتم التاريخ، أنتم أساطير، ولا يمكن لأحد أن يسلبكم ذلك أبدًا. أنتم أفضل منتخب وطني في تاريخ بلادنا. خمسة نهائيات متتالية، لا أحد سيتمكن من انتزاع ذلك منكم. شكرًا جزيلاً لكم على كل شيء".