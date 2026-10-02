"أنا ممنوع من التعليق" .. نجم البرتغال يتورط مع الإعلام بسبب أزمة رونالدو

وعلى الرغم من حظر الحديث للإعلام، فإن قلب الدفاع المولود في عام 2003 لعب كل دقيقة في المباريات الثلاث الأولى تحت قيادة النظام الجديد.
وأكد تفانيه من أجل القضية الوطنية قائلاً: "كما قلت في فترة التحضير لمباراة النرويج، أعمل كل يوم لأقدّم أفضل ما لديّ، سواء لناديّ أو للمنتخب الوطني. بالنسبة لي، اللعب مع المنتخب البرتغالي هو أعظم شرف يمكن أن يشعر به ويعيشه أي لاعب، وفي هذه الحالة لاعب برتغالي. أتعامل مع كل مناسبة أرتدي فيها قميص المنتخب البرتغالي بفخر هائل، وسأواصل العمل لمواصلة التطور".
وفي تقييمه للتطور التكتيكي للمنتخب تحت قيادة جيزوس، أضاف: "لعبنا هنا من قبل ولم يكن الأمر سهلاً، لذا فإن نتيجة اليوم تكتسب قيمة أكبر. كان أداءً متقناً للغاية، يرسّخ أكثر فأكثر ما يطلبه منّا المدرب. كما أتيح لنا وقت أطول للعمل معاً، والآن يتحول تركيزنا إلى المباراة المقبلة".