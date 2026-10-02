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Adhe Makayasa
ترجمه

"أنا ممنوع من التعليق" .. نجم البرتغال يتورط مع الإعلام بسبب أزمة رونالدو

ريناتو فيجا
كريستيانو رونالدو
البرتغال
الدنمارك ضد البرتغال
الدنمارك
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول

البرتغال تفوز مجددًا بدون رونالدو

مُنع المدافع البرتغالي ريناتو فيجا من الحديث عن كريستيانو رونالدو عقب الفوز في دوري الأمم يوم الخميس أمام الدنمارك.

وخضع قلب الدفاع لتعليمات إعلامية صارمة من مسؤولي الاتحاد في المنطقة المختلطة، حيث التزم الصمت بعد أن غادر المهاجم المخضرم المعسكر بسبب خلافات حول الاختيارات مع جورج جيسوس.

  • الاتحاد يفرض الصمت على المدافع بعد التتويج

    التزم قلب الدفاع الشاب بتعليمات صارمة من الاتحاد البرتغالي لكرة القدم (FPF) بتجنّب التطرق إلى الخلاف الداخلي مع قائده، وذلك بعد تحقيق فوز ثمين خارج الديار في كوبنهاجن.

    وكانت التوترات قد اندلعت بعدما غادر المهاجم البالغ من العمر 41 عامًا المعسكر قبل 24 ساعة فقط من انطلاق المباراة، في ردّة فعل على قرار جيسوس بإدراجه ضمن قائمة البدلاء مجددًا. وبالتالي، فإن الفوز المثير بنتيجة 4-2 على الدنمارك في دوري الأمم طغت عليه الدراما المتصاعدة التي تلفّ غرفة ملابس منتخب البرتغال.

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    «لا يمكنني التحدث في هذا الأمر»

    وتعليقًا على قدرة الفريق على محو ذكريات الخسارة بنتيجة 0-1 في ربع النهائي على الملعب ذاته خلال بطولة 2025، استهلّ شريك روبن دياش في الدفاع حديثه في المنطقة المختلطة قائلًا: "كان أداءً مكتملًا للغاية أمام منافس صعب جدًا، وعلى أرضية ملعب صعبة للغاية. لقد لعبنا هنا من قبل وعانينا. كان أداءً جماعيًا متكاملًا للغاية، ومباراة رائعة من جانبنا، وإن كنت لا أعرف إن كانت الأفضل لنا لأننا قدّمنا ثلاث مباريات رائعة. تبقّت واحدة لنختتم بها هذا التجمّع الدولي".

    وعند سؤاله مرارًا عن الوضع المحيط برونالدو، ألقى المدافع نظرة على أحد المسؤولين الإعلاميين في الاتحاد قبل أن يوضّح موقفه: "أنا قريب جدًا من كريستيانو رونالدو، وهو يعلم أنني أكنّ له محبة كبيرة، لكنني تلقّيت تعليمات بأنني لا أستطيع الحديث في هذا الأمر، لذا..."

    وفي مواجهة مزيد من الأسئلة، اعتذر للصحفيين قائلًا: "لا أستطيع الحديث عن هذا، أنا آسف، حقًا لا أستطيع الكلام."

  • الشاب يستمتع بدوره الدولي المحوري

    وعلى الرغم من حظر الحديث للإعلام، فإن قلب الدفاع المولود في عام 2003 لعب كل دقيقة في المباريات الثلاث الأولى تحت قيادة النظام الجديد.

    وأكد تفانيه من أجل القضية الوطنية قائلاً: "كما قلت في فترة التحضير لمباراة النرويج، أعمل كل يوم لأقدّم أفضل ما لديّ، سواء لناديّ أو للمنتخب الوطني. بالنسبة لي، اللعب مع المنتخب البرتغالي هو أعظم شرف يمكن أن يشعر به ويعيشه أي لاعب، وفي هذه الحالة لاعب برتغالي. أتعامل مع كل مناسبة أرتدي فيها قميص المنتخب البرتغالي بفخر هائل، وسأواصل العمل لمواصلة التطور".

    وفي تقييمه للتطور التكتيكي للمنتخب تحت قيادة جيزوس، أضاف: "لعبنا هنا من قبل ولم يكن الأمر سهلاً، لذا فإن نتيجة اليوم تكتسب قيمة أكبر. كان أداءً متقناً للغاية، يرسّخ أكثر فأكثر ما يطلبه منّا المدرب. كما أتيح لنا وقت أطول للعمل معاً، والآن يتحول تركيزنا إلى المباراة المقبلة".

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    المتصدر الذي لم يُهزم يستضيف اختبارًا إسكندنافيًا

    تسعى البرازيل الآن إلى تحقيق فترة دولية مثالية عندما تستضيف النرويج على ملعب "استاديو دو دراجاو" يوم الأحد لتعزيز موقعها في الصدارة.

    ويبقى إحكام الدفاع أولوية ملحّة بعد تلقي هدفين في كوبنهاجن سجلهما ميكل دامسجارد وراسموس هويلوند. وسيكون تجنّب مزيد من الضجيج خارج الملعب أمراً أساسياً إذا أراد فريق جيسوس تمديد سلسلة انتصاراته قبل العودة إلى المنافسات المحلية.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
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