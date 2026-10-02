"أنا ممنوع من التعليق" .. نجم البرتغال يتورط مع الإعلام بسبب أزمة رونالدو

وتعليقًا على قدرة الفريق على محو ذكريات الخسارة بنتيجة 0-1 في ربع النهائي على الملعب ذاته خلال بطولة 2025، استهلّ شريك روبن دياش في الدفاع حديثه في المنطقة المختلطة قائلًا: "كان أداءً مكتملًا للغاية أمام منافس صعب جدًا، وعلى أرضية ملعب صعبة للغاية. لقد لعبنا هنا من قبل وعانينا. كان أداءً جماعيًا متكاملًا للغاية، ومباراة رائعة من جانبنا، وإن كنت لا أعرف إن كانت الأفضل لنا لأننا قدّمنا ثلاث مباريات رائعة. تبقّت واحدة لنختتم بها هذا التجمّع الدولي".

وعند سؤاله مرارًا عن الوضع المحيط برونالدو، ألقى المدافع نظرة على أحد المسؤولين الإعلاميين في الاتحاد قبل أن يوضّح موقفه: "أنا قريب جدًا من كريستيانو رونالدو، وهو يعلم أنني أكنّ له محبة كبيرة، لكنني تلقّيت تعليمات بأنني لا أستطيع الحديث في هذا الأمر، لذا..."

وفي مواجهة مزيد من الأسئلة، اعتذر للصحفيين قائلًا: "لا أستطيع الحديث عن هذا، أنا آسف، حقًا لا أستطيع الكلام."