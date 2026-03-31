"أنا معجب به بشدة!" - لماذا يفضل سانتي كازورلا بيدري على لامين يامال في الوقت الذي يتألق فيه لاعبو المنتخب الإسباني مع برشلونة

هذا الصانع ألعاب البالغ من العمر 23 عامًا ينتمي إلى نفس فئة أساطير المنتخب الإسباني أمثال كازورلا، وسيسك فابريغاس، وتشافي، وأندريس إنييستا. وقد حصل بيدري بالفعل على ميدالية الفوز ببطولة أمم أوروبا عام 2024، ويأمل في الفوز بلقب عالمي هذا الصيف في كأس العالم 2026.

وعندما سُئل عن سبب إعجابه الشديد باللاعب المولود في تينيريفي، قال كازورلا لصحيفة"سبورت": "إنه بالفعل أحد أفضل اللاعبين في العالم في هذا العمر. إنه لاعب من نوع مختلف، نستمتع جميعًا بمشاهدته كلما لعب. أعتقد أن برشلونة يفتقده حقًا عندما لا يكون بيدري موجودًا.

"لديهم بعض اللاعبين الرائعين في هذا المركز، لكنني أعتقد أن بيدري يضفي لمسة مختلفة على الفريق، وفوق كل شيء، يبدو أنه شاب متواضع للغاية وعادي جدًا، وأنا أحب ذلك حقًا. أعتقد أنه كلما كان الشخص عاديًا، كان لاعبًا أفضل. أنا معجب جدًا ببيدري، ولهذا السبب طلبت منه قميصه".