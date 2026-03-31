"أنا معجب به بشدة!" - لماذا يفضل سانتي كازورلا بيدري على لامين يامال في الوقت الذي يتألق فيه لاعبو المنتخب الإسباني مع برشلونة
كازورلا يحذو حذو رونالدو بالاستمرار في اللعب حتى سن 41
كازورلا - تمامًا مثل كريستيانو رونالدو، الذي يُعتبر الأفضل على الإطلاق في البرتغال - يؤجل اعتزاله لأطول فترة ممكنة، ولا يزال يقدم أداءً على أعلى مستوى رغم بلوغه 41 عامًا. وقد عاد إلى جذوره في نادي ريال أوفييدو عام 2023.
بعد مباراة ضد برشلونة في وقت سابق من هذا الموسم، نشر كازورلا صورة ورسالة على وسائل التواصل الاجتماعي وجه فيها طلبًا إلى بيدري قائلاً: "هل يمكنك أن تعطيني قميصك أيها العبقري؟"
لماذا يُعتبر كازورلا من أشد المعجبين بنجم برشلونة بيدري
هذا الصانع ألعاب البالغ من العمر 23 عامًا ينتمي إلى نفس فئة أساطير المنتخب الإسباني أمثال كازورلا، وسيسك فابريغاس، وتشافي، وأندريس إنييستا. وقد حصل بيدري بالفعل على ميدالية الفوز ببطولة أمم أوروبا عام 2024، ويأمل في الفوز بلقب عالمي هذا الصيف في كأس العالم 2026.
وعندما سُئل عن سبب إعجابه الشديد باللاعب المولود في تينيريفي، قال كازورلا لصحيفة"سبورت": "إنه بالفعل أحد أفضل اللاعبين في العالم في هذا العمر. إنه لاعب من نوع مختلف، نستمتع جميعًا بمشاهدته كلما لعب. أعتقد أن برشلونة يفتقده حقًا عندما لا يكون بيدري موجودًا.
"لديهم بعض اللاعبين الرائعين في هذا المركز، لكنني أعتقد أن بيدري يضفي لمسة مختلفة على الفريق، وفوق كل شيء، يبدو أنه شاب متواضع للغاية وعادي جدًا، وأنا أحب ذلك حقًا. أعتقد أنه كلما كان الشخص عاديًا، كان لاعبًا أفضل. أنا معجب جدًا ببيدري، ولهذا السبب طلبت منه قميصه".
بيدري مقابل يامال: كازورلا يقف إلى جانب زميله في خط الوسط
ورغم أن بيدري يحظى بشعبية كبيرة بين جماهير ملعب «سبوتيفاي كامب نو» وبين المشجعين في جميع أنحاء العالم، إلا أن إنجازاته قد تطغى عليها أحيانًا إنجازات زميله يامال البالغ من العمر 18 عامًا، والذي أصبح الآن منافسًا قويًا على جائزة الكرة الذهبية.
وإذ أظهر كازورلا انحيازه الشديد لفريق بيدري، قال عن تفضيله للاعب الذي يلعب في مركزه على اللاعب الذي يثير إعجاب الجماهير على الأجنحة: "بسبب المركز الذي يلعب فيه. إنه المركز الذي لعبت فيه دائماً.
"أحب مشاهدة لامين، فهو لاعب مختلف واستثنائي في هذا المركز، لكن بما أنني لعبت قليلاً في مركز بيدري، فإنني أكن له إعجاباً أكبر لهذا السبب، وليس لأي سبب آخر".
مسيرة كأس العالم: بيدري ويامال مستعدان لتألق مع المنتخب الإسباني
يشارك بيدري ويامال حالياً مع المنتخب الإسباني الذي يستعد لخوض مباراة ودية دولية ضد مصر يوم الثلاثاء. ومن المتوقع أن يحتل كلا اللاعبين مكانة بارزة في خطط لويس دي لا فوينتي عند وضع اللمسات الأخيرة على الاستعدادات لكأس العالم 2026.