"أنا لم أقتله!" - أنطونيو روديجر يدافع عن نفسه في مواجهة ردود الفعل "المبالغ فيها" على ضربه نجم خيتافي بركبته في وجهه خلال خسارة ريال مدريد
روديجر يرد على منتقديه
تعرض المدافع لانتقادات شديدة لقيامه، على ما يبدو، بضرب وجه خصمه بركبته خلال المباراة التي خسرها فريقه 1-0 أمام خيتافي في 2 مارس، دون أن يتعرض لعقوبة من الحكم. وفي حديثه قبل مباراة ريال مدريد الحاسمة في دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي، أكد روديجر أنه على الرغم من أن المشهد بدا سيئًا، إلا أن نواياه لم تكن خبيثة أبدًا.
وقال روديجر للصحفيين: "شاهد الجميع الصور وكانت مروعة، لكن إذا شاهدتم اللعبة نفسها، لن أجادل في ذلك، لكنني لم أقتله".
ادعاءات المبالغة والتعمّد
على الرغم من ردود الفعل السلبية، يعتقد روديجر أن النقاش العام قد انحرف إلى مجال المبالغة. وجادل بأن أسلوبه البدني في اللعب غالبًا ما يُساء تفسيره من قبل من يشاهدون المباراة من خارج الملعب. وأضاف: «لا أعتقد أنه ينبغي المبالغة في وصف التلامس. لو كانت لديّ نية لإصابته، لما كان استطاع النهوض من على الأرض».
وأكد لاعب تشيلسي السابق أنه لم يكن ينوي إصابة خصمه، قائلاً: "لم تكن نيتي أبداً إيذائه. أحب أن أكون قوياً عندما ألعب، لكن لدي حدود لا أتجاوزها، ولهذا أعتقد أن التصريحات مبالغ فيها بعض الشيء، لكن لا ينبغي أن نستمر في هذا لأن الجميع شاهد ما حدث".
الضغوط الخارجية وأخطاء التحكيم
وقد زاد دييغو ريكو نفسه من حدة الجدل، حيث أشار بعد المباراة إلى أنه كان سيُعاقب بالإيقاف لمدة 10 مباريات لو كان الدور معكوساً. وادعى ريكو أن الحادثة كانت عملاً عدوانياً متعمداً عقب مشادة سابقة على أرض الملعب. وقد تردد صدى غضب مدافع خيتافي لدى العديد من الشخصيات الإعلامية التي وصفت التدخل بأنه أحد أكثر التدخلات وحشية في تاريخ الدوري. ورغم أن الحكام سمحوا بمواصلة اللعب في تلك الليلة، إلا أن الرأي السائد في الدوري ظل هو أن ريال مدريد استفاد من حظ كبير بسبب عدم تدخل تقنية الفيديو المساعد (VAR) في ملعب سانتياغو برنابيو.
الحكم النهائي للجنة التجارة الفيدرالية (CTA)
ومما زاد من حدة الانتقادات، أن اللجنة الفنية للحكام في الدوري الإسباني (CTA) اعترفت في النهاية بوقوع خطأ. خلال برنامج «Review Time»، أقرت اللجنة بأن الحكم الميداني وغرفة VAR فشلا في تحديد ما اعتبراه سلوكًا عنيفًا بشكل صحيح. وخلصت اللجنة إلى أنه كان ينبغي إشهار البطاقة الحمراء المباشرة في وجه روديجر بسبب هذا التصرف.
وصرحت اللجنة: "بالنسبة للجنة، فإن الأمر يتعلق بسلوك عنيف، حيث أن لاعب ريال مدريد يرمي نفسه بركبته على منافس ملقى على الأرض، دون أن يكون هناك خيار للتنافس على الكرة. ونظرًا لأن الحادثة لم يرها الحكم وتشكل خطأً واضحًا وجليًا، كان ينبغي على VAR أن يوصي بمراجعة على الشاشة لفرض عقوبة البطاقة الحمراء المباشرة بسبب السلوك العنيف". على الرغم من هذا الاعتراف، تظل نتائج المباراة سارية، ويظل روديجر متاحاً للعب مع فريق ألفارو أربيلوا.
