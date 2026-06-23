"أنا لا أتابع ما يفعله ليونيل ميسي".. كيليان مبابي يقلل من أهمية صراع هداف كأس العالم التاريخي!

واصل مبابي أداءه التهديفي الرائع في كأس العالم بتسجيله هدفين في فوز فرنسا 3-0 على العراق. وأكّد هذا الفوز تأهل فريق ديدييه ديشان إلى دور الـ16 بسجل مثالي في أول مباراتين له. وتوقفت المباراة بسبب عواصف رعدية شديدة في فيلادلفيا، مما أدى إلى تأجيل اللعب لأكثر من ساعتين.

ورغم هذا التوقف الطويل، حافظ «البلوز» على سيطرتهم بعد استئناف المباراة، وختموا الفوز بهدف إضافي سجله عثمان ديمبيلي. وبهذين الهدفين، رفع مبابي رصيده من الأهداف في كأس العالم إلى 16 هدفاً في مسيرته. وبذلك، تعادل قائد المنتخب الفرنسي مع ميروسلاف كلوزة في الترتيب التاريخي، وتجاوز أسطورة البرازيل رونالدو.