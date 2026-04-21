"أنا قلق للغاية".. لامين يامال يتلقى تحذيرًا صارمًا من الفائز بجائزة الكرة الذهبية: "هذا ليس طبيعيًا"!
الأسطورة قلق على النجم الصاعد
وأشار خوليت إلى أن الأداء الاستثنائي الذي يقدمه يامال في سن الثامنة عشرة فقط أصبح أمرً اعاديًا بشكل خطير في عالم كرة القدم.
فقد شارك اللاعب الدولي الإسباني بالفعل في 44 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم، وساهم في تسجيل 23 هدفًا وتقديم 18 تمريرة حاسمة لصالح العملاق الكتالوني.
ومع ذلك، أشار خوليت إلى أن اعتماد برشلونة التكتيكي الكبير على لاعب بهذه الصغر قد يؤدي إلى إرهاق بدني أو إصابة قد تغير مسار مسيرته الكروية.
عبء العمل المصنف على أنه "غير عادي"
وفي حديثه إلى صحيفة "آس" في مدريد بصفته عضوًا في أكاديمية لوريوس، أقر الهولندي البالغ من العمر 63 عامًا بإعجابه بموهبة يامال، لكنه شكك في مشاركته المستمرة في المباريات الحاسمة.
وسلط الضوء على السوابق التي أرساها خريجي "لا ماسيا" الآخرين الذين عانوا من انتكاسات كبيرة بعد أن تم دفعهم بسرعة إلى خوض جدول مباريات مرهق في سن مبكرة.
وأعرب حوليت عن مخاوفه بشأن القدرة البدنية للمراهق، قائلاً: "هذا ليس طبيعياً. المشكلة الوحيدة هي أن الفريق يعتمد عليه كثيراً. وهو لاعب صغير جداً. أنا قلق حقًا من أن يصاب لأنهم يستخدمونه طوال الوقت، ويقولون: "نعم، لكنه صغير". لكنك رأيت ذلك مع بيدري، ومع جافي. عليهم أن يلعبوا في كأس العالم. ثم تذهب للعب في كأس العالم مع الشباب ثم تصاب. والعودة من الإصابة أمر صعب. لذا آمل ألا يتكرر ذلك. لذلك، أنا أحب ما يفعله".
دروس من الماضي
وأشار الأيقونة الهولندية إلى المسارين المتباينين لعودة بيدري وجافي إلى الملاعب، معتبراً ذلك عبرة لقيادات نادي برشلونة فيما يتعلق بإدارتهم للشباب المتميزين.
ففي حين تمكن بيدري من الحفاظ على مستويات أدائه رغم المشاكل العضلية المتكررة، أعاقت إصابة خطيرة في الركبة تقدم جافي بشكل كبير. وحث خوليت النادي على توخي المزيد من الحكمة في التعامل مع مواهبهم الشابة لضمان عدم التضحية بلياقتهم البدنية على المدى الطويل من أجل تحقيق نتائج فورية أو النجاح في البطولات.
المسرح العالمي يستدعي مرة أخرى
عزز يامال مكانته العالمية بفوزه بجائزة لوريوس لأفضل رياضي شاب في العالم لعام 2026، وذلك بفضل مساهماته الهائلة في ناديه ومنتخب بلاده. ومع بقاء سبع مباريات محلية فقط لبرشلونة هذا الموسم، من المتوقع أن يكون المهاجم أحد العناصر الأساسية في تشكيلة المنتخب الإسباني بقيادة لويس دي لا فوينتي في كأس العالم المقبلة.