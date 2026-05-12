"لم يعجبني تصرف يامال".. هانسي فليك يعلق على التجديد لبرشلونة ورفع لامين لعلم فلسطين!
مدرب برشلونة يؤكد التزامه طويل الأمد
أكد فليك أنه سيمدد عقده مع برشلونة حتى عام 2028 عقب فوز النادي بلقب الدوري. ويأتي هذا الإعلان بعد فترة وجيزة من حسم برشلونة لقب الدوري بفوزه 2-0 على ريال مدريد. ويأتي هذا التمديد مكافأة لفليك على موسمين ناجحين في كاتالونيا، حيث أشرف المدرب السابق لبايرن ميونخ على مسيرة قوية حققت ألقابًا محلية وأعادت الاستقرار للنادي.
فليك يشرح قراره ويوضح طموحاته
وفي حديثه عن الاتفاقية الجديدة، أقر فليك بأن الأمور تطورت بسرعة، لكنه أعرب عن امتنانه لثقة النادي.
وقال للصحفيين: "هل تم الإعلان عن ذلك؟ آسف، لكن كان لدي الكثير من الأمور التي تشغل بالي". "أنا ممتن جدًا للنادي على إتاحة الفرصة لي لتدريب الفريق حتى عام 2028. للنادي الحق في إنهاء العقد، وأنا أيضًا".
"سنناقش تلك السنة الاختيارية لاحقاً. في الأيام الأخيرة، أصبح من الواضح لي أنني في المكان المناسب. حان الوقت الآن لمواصلة الفوز ومحاولة الفوز بدوري أبطال أوروبا مرة أخرى. أنا ممتن جداً للنادي على ثقته بي".
السعي لتحقيق إنجاز الـ100 نقطة
على الرغم من حسم لقب الدوري بفارق 14 نقطة، لا ينوي فليك السماح لفريقه بالاسترخاء خلال المباريات الثلاث الأخيرة من الموسم. وقبل السفر لمواجهة ألافيس، أوضح المدرب أن تحطيم الأرقام القياسية لا يزال أولوية بالنسبة للبلوجرانا.
وقال: "الهدف الآن هو الوصول إلى 100 نقطة، ولتحقيق ذلك علينا الفوز بالمباريات الثلاث المتبقية واللعب بشكل جيد".
قادة غرفة الملابس ومعارك الإصابات
وفي معرض حديثه عن موسم اتسم بالنجاحات والمصاعب على حد سواء، أشاد فليك أيضًا بالصفات القيادية للاعبيه. وسلط الضوء بشكل خاص على الدور الذي لعبه جافي وبيدري في رفع مستوى أداء الفريق.
وأوضح فليك: "لدينا أنواع مختلفة من القادة. هناك جافي، الذي رفع مستوى تدريباتنا منذ عودته إلى التدريبات؛ إنه قلب الفريق. وهناك بيدري، القائد مع الكرة. وإريك أيضًا. والقادة، مثل فرينكي، ورونالد، ورافينيا"، أشار المدرب.
وحول رفع يامال لعلم فلسطين، قال: "هذه الأمور السياسية لا تعجبني، لقد تحدثت معه وقلت له إن ما فعله قراره شخصي، فهو أصبح كبيرًا ويتحمّل مسؤولية اختياراته".