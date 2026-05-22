"أنا حزين، لا تحتفلوا".. إيفرا يحذر جماهير مانشستر يونايتد من السعادة برحيل جوارديولا!

لقد وجد مانشستر يونايتد نفسه يعيش في ظل جوارديولا الكبير طوال معظم فترة حكم المدرب الكتالوني التي استمرت 10 سنوات في النصف الأزرق من مدينتهما. ولم يبق أمام «الشياطين الحمر» سوى مشاهدة 20 لقبًا تتوجه إلى ملعب «الاتحاد» - من بينها ستة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز ولقب دوري أبطال أوروبا.

خلال نفس الفترة، لم يحصد مانشستر يونايتد سوى خمسة ألقاب فقط، ولم يستعد بعد هيمنته المحلية في ما يُعرف بـ"مسرح الأحلام". لكن قد يكون المد قد بدأ يتحول مرة أخرى.

فقد بث مايكل كاريك روحاً جديدة في العملاق النائم، حيث يتوقع الكثيرون أن يصبح "الشياطين الحمر" منافسين جادين على اللقب مرة أخرى في موسم 2026-2027. ولن يكون جوارديولا موجوداً ليشكل منافسة في هذا المجال.

سيترك المدرب السابق لبرشلونة وبايرن ميونخ منصبه الصعب بمجرد انتهاء الموسم الحالي - بعد فوزه بكأس كاراباو وكأس الاتحاد الإنجليزي - حيث يُتوقع أن يأخذ فترة راحة، إلى جانب شائعات عن انضمامه إلى فريق النصر السعودي بقيادة كريستيانو رونالدو، الفائز بلقب الدوري السعودي.