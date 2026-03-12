AFP
ترجمه
"أنا جاد للغاية!" - تشيلسي حذر من أنه سيظل "بعيدًا كل البعد" عن لقب دوري أبطال أوروبا ما لم يحل المشكلة الصارخة التي ظهرت خلال خسارته أمام باريس سان جيرمان
ليلة من الألم الباريسي
كانت المباراة بمثابة رحلة متقلبة شهدت تعادل الزوار مرتين عن طريق مالو غوستو وإنزو فرنانديز، لكن السيناريو تغير بشكل دراماتيكي في الربع الأخير. وتركزت الانتقادات على الحارس فيليب يورغنسن، الذي فضل على روبرت سانشيز في العاصمة الفرنسية. مع تعادل النتيجة 2-2، ارتكب الحارس الدنماركي خطأ فادحًا في التمرير سمح لفيتينها بتسديد الكرة في المرمى الخالي. أدى هذا الخطأ الفردي إلى انهيار دفاعي كامل، حيث أضاف خفيتشا كفاراتشيليا هدفين في الدقائق الأخيرة ليترك أحلام تشيلسي الأوروبية معلقة بخيط رفيع.
- AFP
كاراغر يصدر حكماً قاسياً
يعتقد أسطورة ليفربول كاراغر أن مشكلة حراسة المرمى في تشيلسي هي مشكلة منهجية تم تجاهلها لفترة طويلة من قبل إدارة النادي. وفي حديثه إلى قناة CBS Sports، قال: "لقد انتقدت تشيلسي لفترة طويلة، لكنني جاد تمامًا في كلامي، فهم لا يمكنهم المضي قدمًا حتى يحلوا مشكلة حراسة المرمى. لقد كنت أقول هذا باستمرار".
وأشار إلى أن الترتيب التكتيكي لروزينيور كان "رائعًا" وتسبب في مشاكل حقيقية لرجال لويس إنريكي، لكن الافتقار إلى الجودة الفردية في الخلف جعل خطة اللعب عديمة الفائدة بمجرد اشتداد الضغط، مضيفًا: "أخطاء كبيرة كلفتهم الكثير في مركز الدفاع وحراسة المرمى، وكان ذلك مشكلة وسيظل مشكلة لأي مدرب لفريق تشيلسي في المستقبل عندما يحاولون الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا، لأنهم بعيدون كل البعد عن ذلك".
أخطاء دفاعية تطارد فريق روزينيور
لم يكن يورغنسن وحده من شعر بالضغط؛ فقد تعرض الثنائي الدفاعي المركزي أيضًا لانتقادات شديدة لفشلهما في الحفاظ على رباطة جأشهما تحت الضغط الشديد الذي مارسه باريس سان جيرمان. وكان ويسلي فوفانا صريحًا بشكل خاص بشأن الأخطاء الدفاعية الجسيمة التي أدت إلى استقبال الفريق لثلاثة أهداف في آخر 15 دقيقة. واعترف فوفانا قائلاً: "في هذا المستوى، لا يحق لك ارتكاب مثل هذه الأخطاء. نحن نرتكب أخطاء فادحة. نضغط في النهاية ونتلقى الهدف الخامس. ارتكبنا أخطاء كثيرة وعقابنا كان قاسياً".
- AFP
لا توجد فرصة في مباراة الإياب؟
طريقة الهزيمة تركت تشيلسي أمام مهمة صعبة في ستامفورد بريدج يوم الثلاثاء المقبل. في حين حظي روزينيور بالثناء على شجاعته، يرى العديد من المراقبين أن الفارق بثلاثة أهداف يبدو مستحيلاً. يجب على البلوز الآن أن يستجمعوا قواهم لمواجهة نيوكاسل في الدوري المحلي قبل أن يحاولوا تحقيق ما قد يكون أحد أعظم الانتصارات في تاريخ النادي الأوروبي الحافل.
إعلان