"أنا أستسلم" - مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا يؤكد أن كأس كاراباو لها الأولوية على دوري أبطال أوروبا في أحدث انتقاد له للسلطات بشأن جدول المباريات
FA لا تقدم المساعدة
يأتي ازدحام المباريات في وقت حرج لمانشستر سيتي الذي يواصل القتال على أربعة جبهات. في حين يتلقى المنافسون في إسبانيا وفرنسا مساعدة مخصصة لتحسين فرصهم في تحقيق المجد الأوروبي، يضطر رجال جوارديولا إلى خوض برنامج محلي لا هوادة فيه ولا يبدو أنه سيتباطأ. يعتقد الكتالوني أن السلطات في إنجلترا لا تقدم نفس المستوى من المساعدة لفرقها الممثلة في دوري أبطال أوروبا كما تفعل الدوريات الأوروبية الأخرى. أشار جوارديولا إلى حقيقة أن مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيغو تم نقلها إلى يوم الجمعة لمساعدة الفريق في الاستعداد، بينما شهد باريس سان جيرمان أيضًا تغييرًا في مواعيد مباريات الدوري وحتى تأجيلها لتناسب التزامات الفريق القارية.
غوارديولا يستسلم للجدول الزمني
على الرغم من مكانته كأحد أنجح المدربين في تاريخ اللعبة، اعترف جوارديولا أنه توقف عن محاولة التأثير على صانعي القرار. "هنا، ما حدث في كأس كاراباو أكثر أهمية من مباريات دوري أبطال أوروبا بالنسبة للفرق الإنجليزية. هذا ما حدث منذ اليوم الأول. لذا فليس من المستغرب"، قال للصحفيين خلال مؤتمره الصحفي قبل المباراة.
وأوضح المدرب استقالته من هذا الوضع قائلاً: "لا أهتم كثيراً بهذا الأمر، لكنني استسلمت منذ وقت طويل. عندما فزنا بالثلاثية، كان الوضع مماثلاً تماماً. لذا لن أتصل، على الرغم من أنني أعرف أن الكثير من زملائي من جميع الأجيال يفعلون ذلك خلال 10 سنوات هنا. أنا لا أطلب أي شيء، وإذا كنا سنلعب في الساعة 8 مساءً، فسنلعب في الساعة 8 مساءً. عندما نلعب في المساء، يمكننا السفر يوم السبت. هذه هي الميزة. أما العيب فهو أن فترة الاستراحة لريال مدريد أقل".
أهمية الفوز بكأس الدوري المحلي
على الرغم من الشكاوى المتعلقة بالجدول الزمني، لا يزال جوارديولا ملتزماً بكأس الاتحاد الإنجليزي، وهي مسابقة وصل فيها مانشستر سيتي إلى الدور نصف النهائي في ثمانية من أصل تسعة مواسم قضاها في مانشستر. واستشهد بوجود النادي المستمر في المراحل الأخيرة كدليل على نهجه الاحترافي، حتى عندما يكون الجدول الزمني في غير صالحه.
"كم عدد المباريات النهائية التي لعبناها في السنوات الأخيرة؟ كم عدد مباريات نصف النهائي؟ الكثير، وهذا يعني أن كأس الاتحاد الإنجليزي مهم دائمًا. سنسافر إلى نيوكاسل للفوز والوصول إلى الدور التالي. هذا مؤكد 100٪"، صرح جوارديولا.
تعزيزات الإصابات للبلوز
وسط دراما الجدول الزمني، تلقى سيتي أخبارًا إيجابية على صعيد الإصابات فيما يتعلق بنجومه الكرواتيين. عاد ماتيو كوفاسيتش إلى التدريبات بعد نجاح العملية الجراحية التي خضع لها، بينما يأمل النادي في عودة جوسكو جفارديول قبل نهاية الموسم. في غضون ذلك، كشف جوارديولا أن ريكو لويس، الذي غاب عن آخر مباراتين، لم يكن متاحًا بسبب الإصابة.
