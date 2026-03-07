"أنا أستسلم" - مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا يؤكد أن كأس كاراباو لها الأولوية على دوري أبطال أوروبا في أحدث انتقاد له للسلطات بشأن جدول المباريات

على الرغم من مكانته كأحد أنجح المدربين في تاريخ اللعبة، اعترف جوارديولا أنه توقف عن محاولة التأثير على صانعي القرار. "هنا، ما حدث في كأس كاراباو أكثر أهمية من مباريات دوري أبطال أوروبا بالنسبة للفرق الإنجليزية. هذا ما حدث منذ اليوم الأول. لذا فليس من المستغرب"، قال للصحفيين خلال مؤتمره الصحفي قبل المباراة.

وأوضح المدرب استقالته من هذا الوضع قائلاً: "لا أهتم كثيراً بهذا الأمر، لكنني استسلمت منذ وقت طويل. عندما فزنا بالثلاثية، كان الوضع مماثلاً تماماً. لذا لن أتصل، على الرغم من أنني أعرف أن الكثير من زملائي من جميع الأجيال يفعلون ذلك خلال 10 سنوات هنا. أنا لا أطلب أي شيء، وإذا كنا سنلعب في الساعة 8 مساءً، فسنلعب في الساعة 8 مساءً. عندما نلعب في المساء، يمكننا السفر يوم السبت. هذه هي الميزة. أما العيب فهو أن فترة الاستراحة لريال مدريد أقل".