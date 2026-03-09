"أنا أحب ذلك!" - واين روني يدافع بشدة عن أرسنال ويخبر ميكيل أرتيتا أنه يجب عليه استخدام التكتيكات المثيرة للجدل في الكرات الثابتة أكثر من ذلك

ينبع جوهر الإحباط الذي يشعر به الخصوم، بما في ذلك مدرب برايتون فابيان هورزيلر، من أسلوب أرسنال البدني خلال حالات الكرات الثابتة. ومع ذلك، يعتقد روني أن أرتيتا قد وجد ميزة تنافسية يجب أن يستمر في استغلالها. "الكرات الثابتة جزء من كرة القدم - فلماذا لا تستخدمها؟ إنهم يضعون لاعبين في منطقة الجزاء، وإذا كانت الفرق ليست ذكية بما يكفي أو لا تملك اللاعبين القادرين على التعامل مع ذلك، فلماذا لا يستمر أرسنال في فعل ذلك؟ كنت سأفعل ذلك أكثر لو كنت مكان ميكيل أرتيتا. إنه جزء من اللعبة وأنا أحبه - لا داعي لتغيير أي شيء"، أضاف روني.

جاءت تعليقاته بعد أن اتهم هورزيلر فريق الغانرز بـ"صنع قواعدهم الخاصة" واقترح آلان بارديو وضع "علامة نجمية" بجانب لقبهم لأن "لا يوجد شيء جميل فيهم". رد روني على ذلك بالإشارة إلى نجاحه في أولد ترافورد، قائلاً: "في آخر لقب دوري فزنا به، لم نكن فريقاً رائعاً، لكن لا أحد يتحدث عن ذلك الآن. لا أعتقد أن أرسنال كان سيئًا كما يقول الناس، لا أعتقد ذلك حقًا. لا أقول هذا لأنني أحب أرسنال، بل أقول هذا لأنني أعتقد أن الانتقادات التي يتلقاها غير عادلة على الإطلاق".