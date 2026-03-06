Getty Images Sport
"أنا أحب المزاح!" - باتريس إيفرا ينفي أنه "يكره" أرسنال ويطلب من فريق ميكيل أرتيتا "الغش وإضاعة الوقت" في سباق الدوري الإنجليزي الممتاز ضد مانشستر سيتي
تحول حاسم في الزخم
اشتد التنافس على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تعثر مانشستر سيتي بالتعادل أمام نوتنغهام فورست، مما أعاد الأفضلية إلى شمال لندن. استغل أرسنال هذا التعثر بفوز صعب على برايتون، وهو نتيجة أثارت إعجاب إيفرا. أشار الفرنسي، الذي فاز بخمسة ألقاب في أولد ترافورد، إلى أنه في حين كان من "السهل" في السابق اللعب ضد الغانرز، فإن قدرتهم على تحقيق انتصارات "قبيحة" خارج أرضهم هي السمة المميزة للبطل المحتمل. ومع ذلك، لا تزال ذكريات الانهيارات السابقة في نهاية الموسم تخيم على الإمارات.
المزاح والانتقادات اللاذعة لـ "نتفليكس"
تحدث إيفرا عن سمعته الطويلة كخصم لأرسنال، موضحًا أن تعليقاته ليست شخصية أبدًا. في حديثه إلى Stake، قال اللاعب البالغ من العمر 44 عامًا: "يعتقد الناس أنني أكره أرسنال، لكنني أحب المزاح فقط. عندما كنت ألعب، كان أرسنال دائمًا فريقًا سهلًا للعب ضده، لكن الزمن تغير. تعادل مانشستر سيتي مع نوتنغهام فورست هو دفعة كبيرة، وحتى لو حظي برايتون بالعديد من الفرص، فقد فاز أرسنال. هذه علامة على الفائز بالدوري الإنجليزي الممتاز. لقد كنت هناك خمس مرات. بعض الانتصارات خارج أرضنا يمكن أن تكون قبيحة للغاية. كانت فرصة جيدة لمانشستر سيتي لتقليص الفارق، لا أعتقد أن الأمر انتهى، لكن الفوز على برايتون كان كبيرًا لأرسنال".
كما ألمح إلى نكتته الشهيرة التي شبه فيها النادي بـ Netflix، حيث يترقب المشجعون دائمًا "الموسم التالي"، مع إعادة تأكيد رغبته في نجاحهم. قال إيفرا: "هيا يا أرسنال، يمكنكم تحقيق ذلك هذا العام"، قبل أن يضيف تحذيرًا حذرًا: "لن أتفاجأ إذا فشلوا مرة أخرى. آمل فقط ألا يفشلوا".
إعطاء الأولوية للنتائج على الحمض النووي
يعتقد المدافع السابق أن أرسنال يجب أن يتخلى عن "كرة القدم الجميلة" إذا أراد أن يزيح فريق بيب جوارديولا عن العرش. جادل إيفرا بأن أرتاتا يجب أن يعطي الأولوية للفوز باللقب على الهوية البصرية للنادي. قال إيفرا: "لا يهمني إذا لم يلعبوا كرة قدم جيدة، أو أهدروا الوقت، أو غشوا، عليهم الفوز بالدوري الإنجليزي بأي ثمن. ميكيل أرتيتا ليس هنا لإرضاء أي شخص، إنه هنا للفوز. عليهم الفوز، حتى لو كان ذلك من خلال الكرات الثابتة. أحيانًا، عليك أن تضع هوية النادي جانبًا إذا كان ذلك يعني الفوز بكؤوس كبيرة".
العقبة الأخيرة
مع تقدمه بسبع نقاط في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز وثماني مباريات متبقية، يستعد أرسنال لإنهاء فترة جفاف استمرت منذ عام 2004. وبعيدًا عن تركيزه على الدوري، لا يزال الفريق في المنافسة في جميع المسابقات، حيث ستكون فرصته التالية للفوز بلقب في نهائي كأس كاراباو ضد مانشستر سيتي في 22 مارس.
