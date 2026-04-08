لم يتراجع بطل كأس العالم ماركو ماتيرازي في تقييمه لأعمال يونايتد الأخيرة في سوق الانتقالات، مسلطًا الضوء على بيع ماكتوميناي إلى نابولي على وجه الخصوص. وكشف المدافع السابق لإنتر أنه كان معجبًا باللاعب خط الوسط منذ فترة طويلة، بل وتنبأ بصعوده إلى قمة اللعبة عندما كان مجرد مراهق يشق طريقه إلى الفريق الأول في أولد ترافورد.

وبصفته أحد خريجي أكاديمية مانشستر يونايتد، خاض ماكتوميناي ظهوره الأول مع الفريق الأول في عام 2017، ثم واصل المشاركة في 255 مباراة مع النادي، مؤديًا دورًا محوريًا في الفوز بكلٍ من كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس كاراباو خلال فترة وجوده.

وفي حديثه إلى هايبَر، عبّر ماتيرازي عن محبته الصادقة لأسلوب اللاعب وأخلاقيات عمله. وقال بطل كأس العالم 2006: «أنا أحب سكوت ماكتوميناي. أحبه كثيرًا. عندما شق طريقه في مانشستر يونايتد وهو صغير السن ضحكت لأنني قلت لابني إنه حتى في سن 18 أو 19 هذا لاعب سيصبح أحد أفضل اللاعبين في العالم، والآن هو أحد الأفضل».