"أنا أحبه كثيراً!" - مان يونايتد متهم بـ"أحد أكبر أخطاء الانتقالات على الإطلاق" من قِبل فائز بكأس العالم
حُكمُ أسطورةٍ المتوهِّج
لم يتراجع بطل كأس العالم ماركو ماتيرازي في تقييمه لأعمال يونايتد الأخيرة في سوق الانتقالات، مسلطًا الضوء على بيع ماكتوميناي إلى نابولي على وجه الخصوص. وكشف المدافع السابق لإنتر أنه كان معجبًا باللاعب خط الوسط منذ فترة طويلة، بل وتنبأ بصعوده إلى قمة اللعبة عندما كان مجرد مراهق يشق طريقه إلى الفريق الأول في أولد ترافورد.
وبصفته أحد خريجي أكاديمية مانشستر يونايتد، خاض ماكتوميناي ظهوره الأول مع الفريق الأول في عام 2017، ثم واصل المشاركة في 255 مباراة مع النادي، مؤديًا دورًا محوريًا في الفوز بكلٍ من كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس كاراباو خلال فترة وجوده.
وفي حديثه إلى هايبَر، عبّر ماتيرازي عن محبته الصادقة لأسلوب اللاعب وأخلاقيات عمله. وقال بطل كأس العالم 2006: «أنا أحب سكوت ماكتوميناي. أحبه كثيرًا. عندما شق طريقه في مانشستر يونايتد وهو صغير السن ضحكت لأنني قلت لابني إنه حتى في سن 18 أو 19 هذا لاعب سيصبح أحد أفضل اللاعبين في العالم، والآن هو أحد الأفضل».
تقييم مثير للجدل في أولد ترافورد
تخلّى يونايتد عن خريج أكاديميته لصالح فريق أنطونيو كونتي في عام 2024 مقابل مبلغ في حدود 26 مليون جنيه إسترليني. وبينما اعتُبرت الصفقة وسيلة لموازنة الحسابات وفق لوائح PSR، فإن صورتها تبدو اليوم أسوأ بعدما ساعد ماكتوميناي نابولي على التتويج بلقب السكوديتو في موسمه الأول، محرزًا جائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي (Serie A) على طول الطريق. ويرى ماتيراتزي أن الشياطين الحمر قلّلوا كثيرًا من قيمة لاعب بات الآن يقدم مستويات عالمية. ورغم تعثّر نابولي هذا الموسم، لا يزال ماكتوميناي عنصرًا محوريًا بصفته ثاني أفضل هدّافي الفريق في الدوري الإيطالي برصيد سبعة أهداف، كما سجّل أربعة أهداف في دوري أبطال أوروبا.
وأضاف ماتيراتزي: «إنه لاعب مذهل من منطقة إلى منطقة. لا أفهم كيف باعه يونايتد كأنه لا شيء، لأن قيمته، بالنسبة لي، بين 60 و70 مليون جنيه إسترليني أو أكثر، وقد باعوه بـ26 مليونًا فقط. لا أعلم. هل هذه واحدة من أكبر أخطاء الانتقالات التي رأيناها على الإطلاق؟ أعتقد ذلك، بالتأكيد. هل يمكن لسكوت ماكتوميناي أن يفوز بالكرة الذهبية يومًا ما؟ إنها فكرة جميلة لأنني أحبه كلاعب. لكنني لا أعتقد أنه سيتوَّج ببطولة كأس العالم مع اسكتلندا، وليس الأمر سهلًا عندما لا تفوز بأكبر الألقاب».
مكسب نابولي هو خسارة يونايتد
تحت إشراف كونتي، تطوّر ماكتوميناي ليصبح تهديدًا تهديفيًا غزيرًا، إذ إن حصيلته البالغة 13 هدفًا في الموسم الماضي منحته ترشيحًا مفاجئًا للكرة الذهبية. وقد زادت هذه الانتفاضة من حدة الانتقادات لقرار يونايتد بيعه؛ فبينما يواصل خط وسطهم المعاناة، أصبح ماكتوميناي «الفتى الملصق» الأمثل لاتجاه النادي منذ رحيل السير أليكس فيرغسون المتمثل في السماح لخريجي الأكاديمية بالتألق في أماكن أخرى بينما تفشل التعاقدات المكلفة في تقديم المطلوب.
يتحدث ماكتوميناي عن مستقبله
على الرغم من الروابط المستمرة بشأن انتقاله، أصبح ماكتوميناي مفضلاً لدى جماهير نابولي، متبنّياً بالكامل مدينة تُقدّر أسلوبه الدؤوب. ويأتي التزامه في وقت حاسم، إذ يحتل نابولي حالياً المركز الثاني في الدوري الإيطالي، متأخراً عن المتصدر إنتر بسبع نقاط مع بقاء سبع جولات فقط. ورداً على التكهنات المتعلقة بمستقبله ورحيله عن أولد ترافورد، ظلّ مُركزاً على مشروعه الحالي قائلاً: «أنا سعيد للغاية هنا. وبقدر ما يخصني، أنا لاعب نابولي؛ هذا كل ما أفكر فيه».
وعن رؤيته طويلة الأمد، أضاف: «أستطيع أن أرى نفسي في نابولي لفترة طويلة. أحب هذا المكان... عائلتي سعيدة وأنا سعيد».