في أعقاب الهزيمة في ملعب النور، أثار دي زيربي الدهشة عندما ألمح إلى أن إسهامه التكتيكي قد لا يكون المتطلب الأساسي لفريق يفتقر حاليًا إلى الثقة. وعلى الرغم من أن فريقه الجديد يقبع في المركز الثامن عشر في جدول الترتيب، أصرّ المدرب السابق لبرايتون ومرسيليا على أن القدرة الفنية للاعبين ليست المشكلة.

"يمكنني أن أكون أخًا أكبر أو أبًا، إنهم لا يحتاجون إلى مدرب"، قال دي زيربي لهيئة بي بي سي. "لا يحتاجون إلى تحسين كرة القدم. يمكنهم اللعب بشكل أفضل وسيلعبون بشكل أفضل بمجرد أن نصل إلى مستوى مختلف من الثقة. عملي ليس كثيرًا في الملعب لأنهم شباب طيبون وأنا أشعر بالأسف عليهم. أريد أن أمنحهم الثقة فيما يحتاجون إليه."



