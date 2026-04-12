«أنا آسف عليهم» – روبيرتو دي زيربي يزعم بشكل غريب أن فاشلي توتنهام «لا يحتاجون إلى مدرب» بعد أن استهل عهده بهزيمة مُضرّة أمام سندرلاند
اعتراف دي زيربي الغريب
في أعقاب الهزيمة في ملعب النور، أثار دي زيربي الدهشة عندما ألمح إلى أن إسهامه التكتيكي قد لا يكون المتطلب الأساسي لفريق يفتقر حاليًا إلى الثقة. وعلى الرغم من أن فريقه الجديد يقبع في المركز الثامن عشر في جدول الترتيب، أصرّ المدرب السابق لبرايتون ومرسيليا على أن القدرة الفنية للاعبين ليست المشكلة.
"يمكنني أن أكون أخًا أكبر أو أبًا، إنهم لا يحتاجون إلى مدرب"، قال دي زيربي لهيئة بي بي سي. "لا يحتاجون إلى تحسين كرة القدم. يمكنهم اللعب بشكل أفضل وسيلعبون بشكل أفضل بمجرد أن نصل إلى مستوى مختلف من الثقة. عملي ليس كثيرًا في الملعب لأنهم شباب طيبون وأنا أشعر بالأسف عليهم. أريد أن أمنحهم الثقة فيما يحتاجون إليه."
الهزيمة في الشمال الشرقي
كانت المباراة نفسها بعد ظهر مليئًا بالإحباط للزوار. ظلّت المباراة متعادلة حتى مرور ساعة من اللعب، عندما خدعت تسديدة نوردي موكييلي المنحرفة أنتونين كينسكي لتمنح سندرلاند التقدم. تمسك أصحاب الأرض بالفوز، لكن دي زيربي كان سعيدًا بتطبيق فريقه.
"آسف لأننا لم نستحق خسارة المباراة"، قال دي زيربي خلال مؤتمره الصحفي بعد المباراة. "قدمنا مباراة جيدة، ربما ليست كافية للفوز، لكننا كنا غير محظوظين في بعض المواقف في الشوط الأول. لا أستطيع أن أقول أي شيء للاعبين لأنهم قدموا أفضل ما لديهم من حيث الموقف والروح. يمكننا اللعب بشكل أفضل بالتأكيد ويمكنكم الشعور بتحسن. علينا أن نعمل على ذلك."
ضربة موجعة بإصابة روميرو
ولزيادة الأمور سوءًا بالنسبة لسبيرز، أُجبر القائد كريستيان روميرو على مغادرة الملعب باكيًا عقب اصطدامه بكينسكي. وبدا المدافع الأرجنتيني محطّمًا وهو في طريقه إلى غرفة الملابس، ما أثار مخاوف بشأن جاهزيته لكلٍّ من معركة بقاء توتنهام وكأس العالم المقبلة. ومع امتداد سلسلة سبيرز دون فوز في الدوري الإنجليزي الممتاز الآن إلى 14 مباراة، فإن الخسارة المحتملة لقائدهم ستكون ضربة نفسية كبيرة.
أبحث عن نقطة التحول
لا يزال دي زيربي مُصِرًّا على أن نتيجة واحدة قد تقلب الزخم. وأشاد بالانضباط التكتيكي الذي أظهره توتنهام في الشوط الأول، وحث لاعبيه على الحفاظ على إيمانهم رغم الانتظار لمدة 105 أيام لتحقيق فوز في الدوري.
"تكتيكيًا، لعبنا شوطًا أول جيدًا. بالكرة وبدون كرة. لا نملك الثقة لنلعب كرة قدم رائعة، لكننا فعلنا ما كنا نعمل عليه هذا الأسبوع. يمكن للاعبين أن يقدموا أداءً أفضل إذا كانوا يشعرون بالثقة. بالتأكيد، أنا واثق تمامًا أنه إذا استطعنا الفوز بمباراة واحدة فكل شيء سيتغير"، اختتم.