طرابزون سبور ضد أميد سبورتيف | سجل مو هدفًا ولم ينتصر .. استنساخ سيئ لطريقة منتخب مصر في مباراة أحيت ذكريات المشجع السعودي!

مُلاحظ أن المشجع السعودي يتابع مسيرة محمد صلاح في الدوري التركي، فبخلاف كونه النجم العربي الأول في عالم الكرة الأوروبية، فالدافع هو النظر في مدى نجاح تجربته بعدما رفض العروض السعودية وفضل بلد السلاطين عليها.
لكن في مواجهة طرابزون سبور وأميد سبورتيف، لم يكن صلاح وحده هو محل اهتمام المشجع السعودي، بل كذلك الثنائي فابينيو، وبيسنيك هاسي؛ المدير الفني لفريق ديار بكر، لذا دعونا نقدم للمشجع السعودي تحديدًا لمحة عما قدمه هذا الثنائي..
بالحديث أولًا عن فابينيو الذي يترحم عليه جمهور الاتحاد حاليًا بعدما رحل عن النادي في الصيف الجاري بعد نهاية عقده، فبخلاف الهدف الذي قدم به تمريرة الـ"بري أسيست" لصلاح، لعب البرازيلي دورًا دفاعيًا جيدًا في قطع الكرة من مناطق الخطورة من أمام لاعبي أميد سبورتيف.
أساسًا تشعر في غالبية مجريات المباراة أن فابينيو كان يلعب كقلب دفاع أكثر منه لاعب وسط، في ظل تراجع طرابزون سبور لمناطقه للحفاظ على نتيجة التعادل، وهي المهمة التي فشل بها في الأخير.
لكن ولأن "يد واحدة لا تصفق"، لم تفلح تدخلات فابينيو طوال الوقت في إنقاذ طرابزون سبور، وحاله كحال صلاح فحتى لم يفلح في نقل الكرة لوسط ملعب الخصم بسلاسة، تلك الشراسة التي كان يتمتع بها في تجربتيه مع ليفربول والاتحاد فقدها البرازيلي إلا أننا لا يمكن أن نجزم ما إذا كانت محدودية إمكانات زملائه هي السبب أم أن هذه هي النسخة الحديثة من اللاعب في تجربته التركية!
وبالانتقال للحديث عن بيسنيك هاسي؛ فهو المعروف للمشجع السعودي على خلفية تجربتيه مع الرائد والأهلي، فقد قضى أربع سنوات في المملكة.
واليوم يقود المدرب الألباني أميد سبورتيف لتحقيق فوز تاريخي أمام طرابزون سبور، هو الثاني للفريق بشكل عام في الدوري التركي الممتاز بعد صعوده لأول مرة في تاريخه بنهاية الموسم الماضي.
هاسي افتتح مشواره مع أميد سبورتيف بالفوز أمام إيرزوروم سبور (3-0)، قبل الهزيمة أمام كوجالي سبور (0-2)، في الجولتين الأولى والثاني، وها هو يحقق الفوز في الجولة الثالثة أمام طرابزون سبور.
المثير في تلك التجربة لمدرب الأهلي الأسبق في الدوري التركي أنك تشعر أنه هو المتمرس في درجة الممتاز وليس طرابزون سبور، فهو الذي يهاجم ويخلق الفرص، بينما رفاق صلاح متحفظون في مناطقهم وسط خلق هجمات على استحياء للخروج بنقطة التعادل، وفي الأخير كلفهم ذلك الهزيمة.