يبدو أن هذا التنظيم أصبح ضرورياً بشكل واضح، لأن مكانة أونداف لدى ناغلسمان كانت محل نقاش حاد بين الجماهير والخبراء. فالمهاجم الصريح الذي يجيد اللعب بكلتا القدمين يُعد أخطر مهاجم ألماني هذا الموسم، بعدما سجل 36 مساهمة تهديفية في 39 مباراة (23 هدفاً و13 تمريرة حاسمة). لكن ناغلسمان لا يرى في أونداف في الوقت الراهن مرشحاً للتشكيلة الأساسية في كأس العالم، بل ألمح مراراً إلى أن أونداف يجب أن يكتفي بدور «الجوكر».

وأعرب أونداف، الذي سجل هدف الفوز بعد دخوله بديلاً ضد غانا في شتوتغارت، عن أمله لاحقاً في تغيير دوره عبر تسجيل المزيد من الأهداف في المرحلة الختامية من الموسم. وردّ ناغلسمان بأن ذلك غير مرجح، وأن أونداف لا يضع إلا نفسه تحت الضغط بمثل هذه التصريحات.

وانتقد لاعب المنتخب السابق شتيفان إيفنبرغ ذلك لاحقاً في برنامج «دوبلباس» على Sport1 قائلاً: "لا يجوز لك أبداً أن تتحدث بهذه الطريقة عن لاعب من فريقك. هذا لا يُفعل. يمكنك قول مثل هذا خلف الأبواب المغلقة، لكن ليس علناً."

ومع ذلك، يُقال إن العلاقة بينهما لم تتضرر، وأنها "سليمة وتتسم بقدر كبير من الصراحة".

ويتوافق ذلك مع تصريح أونداف لقناة Sky عقب خسارة شتوتغارت أمام دورتموند 0:2 في نهاية الأسبوع. إذ قال عندما سُئل عن ناغلسمان: "لا أريد الخوض في الموضوع إطلاقاً. الأمر انتهى، وكل شيء على ما يرام بيننا."



