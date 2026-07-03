وفقًا لتقرير نشرته صحيفة «بيلد»، اتضح أن يورجن كلوب، بصفته «رئيس قسم كرة القدم العالمية» في شركة «ريد بول»، لا يمتلك بندًا مكتوبًا في عقد عمله ينص على حق الانسحاب من منصبه إذا أراد، ليعقد مهمة توليه تدريب ألمانيا المزعومة.
"أمر بعيد كل البعد عن أن يكون سهلاً" .. حقيقة خلافة كلوب لناجلسمان في تدريب ألمانيا
وبناءً على ذلك، لم يكن هناك سوى اتفاق شفهي عند توقيع العقد آنذاك. ولذلك، تصف الصحيفة أي انتقال محتمل بأنه «أمر بعيد كل البعد عن أن يكون سهلاً».
وتضيف الصحيفة أن نادي «ريد بول» سيطلب على الأرجح مبلغ انتقال في حدود الملايين، من أجل السماح لكلوب بالرحيل قبل انتهاء عقده في 31 ديسمبر 2029
. وسيكون هذا أمراً غير مسبوق بالنسبة للاتحاد الألماني لكرة القدم (DFB)، حيث لم يسبق للاتحاد أن دفع أي مبلغ انتقال لتعيين مدرب جديد للمنتخب الوطني.
ونقلت مجلة «دير شبيجل» عن «مدير تنفيذي رفيع المستوى ومؤثر في أحد الأندية الكبرى» بالدوري الألماني قوله إن تولي المدرب السابق لدورتموند وليفربول، الذي قادهما للفوز باللقب، «أمر مؤكد تمامًا».
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يبدو أن ناجلسمان قد قرر الاستقالة
يُعتبر كلوب المرشح الأوفر حظاً لخلافة ناجلسمان، الذي يبدو أنه لم يعد له مستقبل كمدرب للمنتخب الألماني بعد الخروج المخزي من كأس العالم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
وبعد أن كان قد استبعد الاستقالة مباشرةً عقب الهزيمة 3-4 بركلات الترجيح في دور الـ32 أمام باراجواي، يُقال إن المدرب البالغ من العمر 38 عامًا قد قرر في الوقت الحالي التخلي عن منصبه في الاتحاد الألماني لكرة القدم (DFB) — وذلك أيضًا لأن كبار مسؤولي الاتحاد، بقيادة الرئيس بيرند نويندورف، ورئيس الدوري الألماني هانز-يواكيم فاتزكي، والمدير الرياضي رودي فولر، قد أعدوا له «جسرًا ذهبيًا» يتيح له الحفاظ على ماء وجهه.
ومن المفترض أن تجعل تعويضات تبلغ راتب عام واحد، التي سيحصل عليها ناجلسمان الذي لا يزال مرتبطًا بعقد حتى بطولة أمم أوروبا 2028، رحيله المبكر أمرًا مقبولًا. وتشير التقديرات إلى أن المبلغ يبلغ سبعة ملايين يورو. لم يعد من الممكن الإبقاء عليه، فقد تعرض ناجلسمان لانتقادات حادة بشأن صورته العامة خلال الأشهر الماضية. وقد وردت كلمة «مغرور».
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اتهامات خطيرة موجهة إلى ناجلسمان
في الأيام الماضية، ظهرت المزيد والمزيد من الاتهامات الموجهة إلى ناجلسمان. وأفادت قناة «سكاي» عن وجود استياء كبير من الرعاية العلاجية الفيزيائية في معسكر المنتخب الألماني لكأس العالم في وينستون سالم، مما دفع جوشوا كيميش وبعض اللاعبين الآخرين الذين لم يتم الكشف عن أسمائهم إلى استقدام معالج فيزيائي خارجي مرموق جواً لتلقي العلاج على يديه.
وكانت صحيفة «سبورت بيلد» قد كشفت في تقرير سابق عن مزيد من الاتهامات الموجهة إلى مدرب المنتخب الألماني. فقد كانت الأجواء بعيدة كل البعد عن المثالية، حيث سادت نقاشات حول التعامل مع دنيز أونداف، وسوء التواصل بين الجهاز الفني واللاعبين، وصولاً إلى شعور نجوم الاتحاد الألماني لكرة القدم بالملل في معسكر كأس العالم.
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