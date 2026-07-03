"أمر بعيد كل البعد عن أن يكون سهلاً" .. حقيقة خلافة كلوب لناجلسمان في تدريب ألمانيا

وبناءً على ذلك، لم يكن هناك سوى اتفاق شفهي عند توقيع العقد آنذاك. ولذلك، تصف الصحيفة أي انتقال محتمل بأنه «أمر بعيد كل البعد عن أن يكون سهلاً».

وتضيف الصحيفة أن نادي «ريد بول» سيطلب على الأرجح مبلغ انتقال في حدود الملايين، من أجل السماح لكلوب بالرحيل قبل انتهاء عقده في 31 ديسمبر 2029

. وسيكون هذا أمراً غير مسبوق بالنسبة للاتحاد الألماني لكرة القدم (DFB)، حيث لم يسبق للاتحاد أن دفع أي مبلغ انتقال لتعيين مدرب جديد للمنتخب الوطني.

ونقلت مجلة «دير شبيجل» عن «مدير تنفيذي رفيع المستوى ومؤثر في أحد الأندية الكبرى» بالدوري الألماني قوله إن تولي المدرب السابق لدورتموند وليفربول، الذي قادهما للفوز باللقب، «أمر مؤكد تمامًا».