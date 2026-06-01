صافرات الإنذار تدوي في أمريكا: مقدونيا تكشف عن "مهمة أردا جولر الخاصة" في كأس العالم 2026.. وثنائي تركي يخطف الأضواء منه تدريجيًا!

بعرض كروي ممتع، وأهداف هزت المدرجات؛ خطف منتخب تركيا الأول لكرة القدم الأضواء، بفوز ودي عريض ضد مقدونيا الشمالية.

منتخب تركيا فاز (4-0) ضد نظيره المقدوني، مساء اليوم الإثنين، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026؛ التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية، بالاشتراك مع المكسيك وكندا.

رباعية تركيا في الشباك المقدونية؛ جاءت عن طريق "أوركون كوكتشو، كان أوزون، دنيز جول وباريش ألبير يلماز"، في الدقائق 2 و16 و53 و70 تواليًا.

وأثبت الأتراك للجميع، أن رحلتهم القادمة في البطولة العالمية؛ لن تكون مجرد مشاركة عابرة، بل منافسة حقيقة للوصول إلى أبعد مرحلة ممكنة.

نعم.. الأداء القوي ضد مقدونيا مثّل "إنذارًا مبكرًا"، بل ورسالة صريحة ومباشرة للمنتخب الأمريكي تحديدًا؛ مفاداها أن مواجهة الأتراك، ستكون اختبارًا من العيار الثقيل.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد فوز تركيا "الودي" على مقدونيا الشمالية..