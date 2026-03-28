"في عام 1999، انتقل رينو إلى ميلان قادماً من ساليرنيتانا، في الصيف الذي تلا فوزنا بلقب الدوري مع زاكيروني. كنا قد تعرفنا على بعضنا خلال معسكر منتخب تحت 21 عاماً: كان يسألني عن ميلان، وأنا كنت أسأله عن اسكتلندا، حيث كان قد أمضى فترة قبل عودته إلى إيطاليا. كان متعطشًا للمعرفة، ومليئًا بالحماس والرغبة الصادقة في التميز. كما كان يتمتع بالتواضع والشجاعة. كان ذلك أمرًا معديًا... لم يكن بإمكانك إلا أن تحبه".

"غاتوسو يستمع دائمًا إلى ما يُقال له، حتى عندما يكون غاضبًا. عناده لا يمنعه من تحليل النصيحة. من حيث الشخصية، كان الطموح هو ما يجمعنا في شبابنا. هذا الشعور جعلنا منافسين على مكان في الفريق: لعب هو أكثر مني، ومع مرور الوقت أدركت أن ذلك كان صحيحًا. لكن كنا كلانا متعطشين في حب ما كنا نفعله والقميص الذي كنا نرتديه".

"أجمل لحظة؟ لا بد من ذكر الانتصارات لأنها توحدك. ولذلك كان رفع كأس دوري أبطال أوروبا في أثينا أمراً لا يُنسى. لكننا نستمتع بوقتنا معاً خارج الملعب أيضاً: نحن جيران في الجبال وأتمنى، عاجلاً أم آجلاً، أن أقنعه بالذهاب معي في نزهة جميلة. لأنني أعتقد أنه ليس موهوباً في التزلج... (يضحك، محرر) اللحظة الأصعب؟ عندما أراد أن يغرس شوكة في ظهر بيرلو على سبيل المزاح وتدخلت بينهما... (يضحك، محرر). لا، هيا، أنا جاد. اللحظة الأصعب كانت عندما قرأت في الصحف أنه قد يغادر ميلان، لكنني لم أصدق ذلك، فسألته إن كان ذلك صحيحاً وأجابني بنعم. شعرت بحزن شديد في داخلي. لقد وعدني وأتمنى أن يفي بوعده. قال لي إنه في حال تأهلنا إلى كأس العالم، سنحتفل معاً. أنا أنتظره في الجبال، حتى نتمكن من... الذهاب في نزهة".