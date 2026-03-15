أثناء تحليل مباراة لاتسيو وميلان في استوديوهات DAZN، علق لاعب خط الوسط السابق في ميلان ماسيمو أمبروسيني على خسارة فريق أليجري، التي قد تؤدي إلى خروجه نهائياً من سباق اللقب قائلاً: "ليس من المستحيل إعادة فتح سباق اللقب، لكن بعد ما حدث الليلة، الأمر صعب للغاية بالتأكيد. ميلان، حتى اليوم، أقرب إلى المركز الخامس منه إلى المركز الأول. والآن أكثر من أي وقت مضى، وبغض النظر عن التعليقات والتوقعات، يجب على فريق أليغري الآن التركيز للدفاع عن تأهله إلى دوري أبطال أوروبا المقبل".