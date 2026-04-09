أكد المدير الرياضي لنادي كولن، توماس كيسلر، في حديثه مع Kölner Stadt-Anzeiger أنه لا يوجد حاليًا أي عرض يخص إل مالا "يتعين علينا أن ننشغل به بجدية". ومن جانب اللاعب أيضًا "لم تكن هناك حتى الآن أي رغبة في الدخول في محادثات مع أندية أخرى". كما أشار كيسلر إلى العقد الساري لإل مالا حتى عام 2030: "زمام الأمور بيد 1. إف سي كولن!"
"أمامه ترتعد الأندية!" هل يُشرك سعيد المَلّا مستشارًا مُخيفًا في لعبة بوكر الانتقالات؟
تطوّر إل مالا في موسمه الأول مع إيفتسيه مباشرةً ليصبح لاعبًا محوريًا في الخط الهجومي، ويملك حاليًا في 28 مباراة عشر أهداف وأربع تمريرات حاسمة. ويُقال إن موسمه الأول الاستثنائي مع نادي المدينة الكاتدرائية قد استدعى اهتمام العديد من الأطراف.
ومؤخرًا قيل إن عائلة إل مالا اتفقت من حيث المبدأ مع برايتون آند هوف بشأن أي بنود تعاقدية محتملة تخص الابنين (مالك إل مالا يلعب مع فريق كولن الثاني). ويُفترض أن نادي الدوري الإنجليزي الممتاز هو الوجهة المفضلة لدى إل مالا، إذ لديه هناك المدرب فابيان هورتسيلر الذي يرغب بشدة في ضمه.
ويُقال إن برايتون تقدم في كولن بعرض قيمته 35 مليون يورو، غير أن الحد الأقصى المزعوم البالغ 50 مليون يورو لا وجود له بحسب كيسلر. وأكد المدير الرياضي التنفيذي الآن أن ذلك "غير محدد". كما أنه لا يوجد أيضًا "توقيت أو نطاق محدد". ولم يقل كيسلر سوى إنهم سيتعاملون مع احتمال رحيل إل مالا "في الوقت المناسب".
لكن من الممكن أن يتحرك اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا قبل ذلك لدفع انتقاله إلى إنجلترا.
يعرض مستشار النجوم خدماته على إل مالا وعائلته
تُفيد صحيفة كولنر شتات-أنتسايغر بأن المستشار النجم علي برات، المعروف داخل القطاع بشبكة علاقات قوية للغاية، خصوصًا في الجزيرة، والذي يُنظر إليه أحيانًا على أنه شخصية يُخشاها، قد عرض خدماته على عائلة المالا.
ولم يُعرف برات لدى جمهور أوسع في ألمانيا إلا في الصيف الماضي، بعدما رتّب انتقال نيكولاس جاكسون على سبيل الإعارة إلى بايرن ميونخ، ثم أشاد بنفسه بعد ذلك بأعلى العبارات في بيان صحفي. وكان عنوان البيان: "علي برات أعاد تعريف اللعبة"، وكان مفعمًا بتمجيد الذات: فبحسب برات، فإن انتقال جاكسون إلى بايرن ميونخ كان "تحفة استراتيجية" من جانبه. وكتب أيضًا: "حيث ينتظر الآخرون، أتحرك. وحيث يقدّم الآخرون تنازلات، أنا أنجز"، كما وصف نفسه بأنه "سوبر وكيل من الجيل الجديد" لديه رؤى حيث لا يرى الآخرون سوى مشاكل. وأضاف: "نحن نبني مسيرات. نحن نصوغ مستقبَلات. نحن نقود اللعبة".
ورغم كل هذا المديح الذاتي، يُعدّ برات بالفعل اسمًا كبيرًا في هذا المجال. فمن بين صفقاته، أتمّ في الصيف الماضي مثلًا انتقالات تشافي سيمونز (من لايبزيغ إلى توتنهام هوتسبير)، وبييرو هينكابي (من باير ليفركوزن إلى أرسنال)، ودين هويسن (من بورنموث إلى ريال مدريد)، أو يوهان باكايوكو (من بي إس في آيندهوفن إلى لايبزيغ). وفي ديسمبر 2025 نال للمرة الثانية من توتوسبورت جائزة "غولدن بوي" لأفضل مستشار في العام.
وفي مطلع مارس، انفصل إل مالا عن مستشار من وكالة Footfeel ISM الإسبانية، وبدلًا من ذلك بات منذ ذلك الحين ممثَّلًا بوالديه سابرينا ومحمد.
لكن من المفترض الآن، سواء لدى إف تسه (كولن) أو لدى إل مالا، أن تكون أولوية المرحلة أولًا وقبل كل شيء هي الصراع من أجل البقاء. فكولن ينتظر فوزًا في الدوري الألماني منذ 30 يناير، وقد تراجع الآن إلى المركز الخامس عشر. وبعد التعادل 3:3 في ديربي الراين أمام بوروسيا مونشنغلادباخ، اضطر المدرب لوكاس كفاشنيوك للرحيل، وتولى مكانه مساعد المدرب ريني فاغنر، الذي جرى التعاقد معه قبل بداية الموسم قادمًا من يونيون برلين.
سعيد الملا: بيانات الأداء والإحصاءات
النادي المباريات الأهداف التمريرات الحاسمة 1. إف سي كولن 30 10 4 إف سي فيكتوريا كولن 45 14 6 إف سي فيكتوريا كولن 19 11 6