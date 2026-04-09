تطوّر إل مالا في موسمه الأول مع إيفتسيه مباشرةً ليصبح لاعبًا محوريًا في الخط الهجومي، ويملك حاليًا في 28 مباراة عشر أهداف وأربع تمريرات حاسمة. ويُقال إن موسمه الأول الاستثنائي مع نادي المدينة الكاتدرائية قد استدعى اهتمام العديد من الأطراف.

ومؤخرًا قيل إن عائلة إل مالا اتفقت من حيث المبدأ مع برايتون آند هوف بشأن أي بنود تعاقدية محتملة تخص الابنين (مالك إل مالا يلعب مع فريق كولن الثاني). ويُفترض أن نادي الدوري الإنجليزي الممتاز هو الوجهة المفضلة لدى إل مالا، إذ لديه هناك المدرب فابيان هورتسيلر الذي يرغب بشدة في ضمه.

ويُقال إن برايتون تقدم في كولن بعرض قيمته 35 مليون يورو، غير أن الحد الأقصى المزعوم البالغ 50 مليون يورو لا وجود له بحسب كيسلر. وأكد المدير الرياضي التنفيذي الآن أن ذلك "غير محدد". كما أنه لا يوجد أيضًا "توقيت أو نطاق محدد". ولم يقل كيسلر سوى إنهم سيتعاملون مع احتمال رحيل إل مالا "في الوقت المناسب".

لكن من الممكن أن يتحرك اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا قبل ذلك لدفع انتقاله إلى إنجلترا.