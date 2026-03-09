Getty Images Sport
أليكسيس ماك أليستر ينفي وجود مفاوضات مع ليفربول بشأن عقده، بينما يتحدث الأرجنتيني عن مستقبله في أنفيلد
ماك أليستر مسترخٍ بشأن مستقبله في أنفيلد
اللاعب الدولي الأرجنتيني مرتبط حاليًا بعقد طويل الأمد لا ينتهي حتى صيف 2028. في حين تمت مراجعة شروط عقود أعضاء آخرين في الفريق، يؤكد ماك أليستر أن عدم وجود أي تحرك بشأن عقده ليس مدعاة للقلق، حيث يركز على أدائه في الملعب. "نحن لسنا في مفاوضات بشأن العقد، لكنني لست في عجلة من أمري"، أوضح. "هذه مجرد حقيقة".
مديح لصفقة جرافنبرخ الجديدة
جاءت الأخبار المتعلقة بوضع ماك أليستر بعد فترة وجيزة من تأكيد ليفربول أن زميله في خط الوسط رايان جرافنبرخ قد التزم بمستقبله مع النادي. حصل جرافنبرخ على تمديد جديد طويل الأمد في وقت سابق من هذا الأسبوع، مكافأةً للاعب الدولي الهولندي على ثباته وتطوره ضمن تشكيلة ليفربول منذ وصوله من بايرن ميونيخ.
سارع ماك أليستر إلى تقديم دعمه لزميله، معترفًا بالدور المهم الذي لعبه جرافنبرخ في النجاحات السابقة للنادي. وقال لاعب خط الوسط: "أريد أن أهنئ رايان لأن هذا أمر جيد جدًا له وهو يستحقه. لقد كان لاعبًا مهمًا جدًا لنا في الموسم الذي فزنا فيه بالدوري الإنجليزي الممتاز، وهو أمر ليس سهلاً على الإطلاق، لذا أهنئه".
الأنظار تتجه نحو مجد دوري أبطال أوروبا
يوجد ماك أليستر حاليًا في اسطنبول استعدادًا لمباراة ليفربول الحاسمة في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ضد غلطة سراي، وينصب اهتمامه الآن على الفوز باللقب الأوروبي. يسعى الريدز إلى تحقيق نتيجة إيجابية ضد العملاق التركي، الذي سبق أن تسبب في مشاكل للفريق الإنجليزي خلال مرحلة المجموعات من المسابقة التي أعيد تصميمها.
بعد أن غزا العالم مع الأرجنتين، يتوق لاعب الوسط إلى إضافة أكثر الألقاب شهرة في كرة القدم للأندية إلى سيرته الذاتية المتميزة. وقال عن احتمال الفوز بدوري أبطال أوروبا: "هذا حلمي الآن. إنها سنة كأس العالم، فلماذا لا نفوز بها مرتين! لكن دوري أبطال أوروبا هو هدف مهم هذا الموسم".
الفترة الانتقالية في ليفربول
تعكس الحالة التعاقدية التي تخص ماك أليستر فترة تغيير أوسع نطاقًا في أنفيلد بعد محاولة مخيبة للآمال للدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز. مع توقع أن يكون النادي نشطًا في فترة الانتقالات القادمة لتعزيز الفريق، فإن الإدارة تعمل على تحقيق التوازن بين الاحتفاظ بالنجوم الحاليين والحاجة إلى وجوه جديدة لتنشيط الفريق.
على الرغم من أن مدة العقد الجديد لغرافنبرخ لم يتم الكشف عنها رسميًا، إلا أنها تشير إلى نية ليفربول في الحفاظ على مواهبهم الأساسية على المدى الطويل. في الوقت الحالي، يظل ماك أليستر ركيزة أساسية في تلك الخطط، حتى لو لم تكن المفاوضات الرسمية حول مستقبله قد احتلت مركز الصدارة بعد وسط جدول مباريات النادي المزدحم وجهود إعادة البناء.
