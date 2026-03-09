جاءت الأخبار المتعلقة بوضع ماك أليستر بعد فترة وجيزة من تأكيد ليفربول أن زميله في خط الوسط رايان جرافنبرخ قد التزم بمستقبله مع النادي. حصل جرافنبرخ على تمديد جديد طويل الأمد في وقت سابق من هذا الأسبوع، مكافأةً للاعب الدولي الهولندي على ثباته وتطوره ضمن تشكيلة ليفربول منذ وصوله من بايرن ميونيخ.

سارع ماك أليستر إلى تقديم دعمه لزميله، معترفًا بالدور المهم الذي لعبه جرافنبرخ في النجاحات السابقة للنادي. وقال لاعب خط الوسط: "أريد أن أهنئ رايان لأن هذا أمر جيد جدًا له وهو يستحقه. لقد كان لاعبًا مهمًا جدًا لنا في الموسم الذي فزنا فيه بالدوري الإنجليزي الممتاز، وهو أمر ليس سهلاً على الإطلاق، لذا أهنئه".