غدروا به مثلما حدث مع صلاح .. أليكسيس ماك أليستر ضحية سياسة جديدة وقد حان وقت انتقاله لريال مدريد!

كلنا شاهدنا ما حدث مع محمد صلاح الموسم الماضي، والمعاناة التي مر بها تحت قيادة أرني سلوت، وسط شكوك واتهامات للمدرب الهولندي السابق بعدم احترام صلاح وتاريخه، واستخدامه كـ"كبش فداء" على المستويات المحبطة للفريق خلال الموسم الماضي، وظهر الصراع على السطح أمام الجميع بعد تصريحات الدولي المصري الشهيرة عقب مباراة ليدز يونايتد.

صلاح كان شريكًا أساسيًا في أغلب إنجازات ليفربول منذ قدومه في 2017، بل من دونه، لما حقق الفريق تلك الألقاب، ومع ذلك تمت معاملته بأسوأ شكل ممكن فور هبوط مستواه، ولم يتم الصبر عليه أو منحه الفرصة.

والآن يبدو أن نفس الأمر يتكرر مع ماك أليستر، وكأن إدارة ليفربول لا تعرف كيف تحترم نجومها ومن ساهموا في إعادة الفريق مرة أخرى للمنافسة على البطولات الكبرى والفوز بها.

هل انخفض مستوى الآرجنتيني؟ نعم، ولكن فكرة عدم التجديد له ومنحه فرصة لإثبات نفسه واستعادة مستواه مرة أخرى تبدو ظالمة نوعًا ما، ولكن وفقًا لما نشاهده في الفترة الأخيرة، قد تكون هذه سياسة عامة لدى الأندية!

الأمر متعلق بشكل أكبر بأصحاب الرواتب الضخمة، مثل محمد صلاح، والآن ماك أليستر الذي كان من المقرر أن يحصل على زيادة في راتبه لو قام بالتجديد، والقصة لا تتعلق بليفربول فقط.

آرسنال فعل الشيء مع لاعبه جابرييل مارتينيلي، الذي يعاني من حيث المستوى، لكنه من النجوم المفضلين للجماهير .. أمر لم تهتم به إدارة المدفعجية، وقامت بتهميش اللاعب تمامًا وإخراجه من قائمة الفريق لمباراتي كوفنتري سيتي ومانشستر سيتي ببداية الموسم.

النادي اللندني جعل الأمور واضحة للاعب الذي كان يتقاضى 180 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا بلا فائدة، الرحيل هو خيارك الوحيد، وهو ما حدث بالفعل ليخرج اللاعب من أجل شكر كل من في آرسنال باستثناء ميكيل أرتيتا صاحب القرار الأول بتهميشه لإجباره على الرحيل.

ومن الواضح أن الخطوة التي قام بها ليفربول مع ماك أليستر، ونفس الأمر مع مارتينيلي وآرسنال، هي السياسة المتبعة حاليًا لمواجهة التضخم وارتفاع أسعار اللاعبين وضغوط اللعب المالي النظيف، بتجنب دفع الرواتب المرتفة للاعبين انخفض مستواهم ومحاولة التخلص منهم في أقرب فرصة من أجل تخفيض الميزانية، وهذا ينطبق على صلاح أيضًا.

ولكن المشكلة في طريقة تعامل ليفربول على وجه التحديد مع صلاح وماك أليستر ليست لائقة ولا تليق بتاريخهما، ولكن الأهم الآن هو .. ما هو القادم لماك أليستر؟