AFP
ترجمه
أليكسيا بوتيلاس تضع شروطها مع برشلونة، في الوقت الذي تدرس فيه نجمة المنتخب الإسباني عروضاً «أكثر ربحية» مع اقتراب انتهاء عقدها
إعطاء الأولوية للمشروع الرياضي
وفقًا لتقرير نشرته صحيفة «موندو ديبورتيفو»، تضع بوتياس المشروع الرياضي في مقدمة أولوياتها على حساب المكاسب المالية. وعلى الرغم من التأكيدات العلنية التي أدلى بها الرئيس جوان لابورتا بشأن استمرارها في الفريق، أشار المدير الرياضي لكرة القدم النسائية مارك فيفيس إلى أن تقديم عرض رسمي قد يتأجل حتى نهاية الموسم. وتدرك لاعبة خط الوسط تمامًا أن أي عرض مالي من برشلونة سيكون على الأرجح أقل من العروض المربحة التي تلقتها من الخارج. ومع ذلك، فإن المال ليس العامل المحفز؛ فهي تريد التأكد من بقاء الفريق في قمة كرة القدم الأوروبية قبل التوقيع.
المطالبة بالوضوح
وقد تم طمأنة القائدة بأنها ستظل قائدة أساسية، لكنها ترغب في رؤية خطة واضحة لتطور الفريق. وهي تقيّم حالياً ما إذا كان النادي يدخل مرحلة انتقالية، معتمداً على خريجي الأكاديمية لتعويض اللاعبين المخضرمين المغادرين، أم أنه ينوي التعاقد مع لاعبين كبار للحفاظ على قدرته التنافسية. علاوة على ذلك، هناك أسئلة حاسمة تتعلق بالجهاز الفني. وتشير التقارير إلى أنها تسعى للحصول على توضيح بشأن ما إذا كان المدرب بيري روميو سيستمر في منصبه، مما يجعل هذه الشفافية شرطاً غير قابل للتفاوض لالتزامها المستقبلي.
أمامنا شهر حاسم
ورغم عدم وجود موعد نهائي رسمي لاتخاذ القرار النهائي، فإن الخطة تتمثل في تقييم الوضع بعد سلسلة من المباريات المرهقة في أوائل أبريل. وتشمل هذه الفترة الحاسمة ثلاث مباريات ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني ودور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. وتعتبر بوتيلاس هذه الفترة لحظة حاسمة في مسيرتها، بعد أن أكدت مرارًا وتكرارًا ارتباطها العميق بالفريق. وبينما تقيّم خياراتها وتطالب بمشروع ناجح، أوضحت مشاعرها تجاه برشلونة بشكل لا لبس فيه، قائلةً: "إنه نادي حياتي".
الحفاظ على رمز مميز
ينتهي عقد القائدة رسمياً في يونيو، ورغم وجود خيار لتمديده لمدة عام واحد، إلا أن هذا الخيار غير ملزم، حيث يمكن لأي من الطرفين إلغاؤه. وفي الوقت الحالي، تركز اللاعبة بشكل كبير على الملاعب، في الوقت الذي يسعى فيه برشلونة إلى حصد جميع الألقاب. ويتصدر الفريق حالياً دوري "ليغا إف"، وقد وصل إلى نهائي كأس الملكة، ولا يزال المرشح الأقوى للفوز باللقب الأوروبي.