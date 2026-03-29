أكد فريق برشلونة للسيدات هيمنته المطلقة على كرة القدم الإسبانية مرة أخرى. سيطرت «البلوغرانا» على المباراة التي أقيمت على ملعب ألفريدو دي ستيفانو منذ صافرة البداية، حيث استحوذت على الكرة بنسبة مذهلة بلغت 76% في الشوط الأول. وجاء الهدف الأول أخيرًا في الدقيقة 18 عندما استلمت باتل الكرة على حافة منطقة الجزاء وسددت كرة قوية مرت فوق ميسا رودريغيز. عانى ريال مدريد من صعوبة في احتواء الضغط الهجومي المتواصل، وعلى الرغم من تصدي غالفيز الحاسم على خط المرمى بعد وقت قصير من الهدف الأول، ظل الزوار مسيطرين تمامًا على المباراة.