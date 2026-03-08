Getty Images Sport
أليشا ليمان تسجل هدفاً في فوز سويسرا الساحق على مالطا في تصفيات كأس العالم
ليمان يقود سويسرا إلى الفوز
افتتحت إيمان بيني التسجيل في الدقيقة الثامنة، ثم ضاعفت ليهمان تقدم سويسرا بعد دقيقتين فقط. استلمت بيني تمريرة طولية جعلتها في مواجهة حارس مرمى مالطا، ولم تخطئ في إنهاء الهجمة بلمسة أولى رائعة، مسجلة هدفها الدولي العاشر مع منتخب بلادها.
الإحباط رغم النتيجة
أهداف سفينيا فولملي وأوريلي تشيلاغ حسمت فوز سويسرا بنتيجة مريحة 4-1، لكن الكابتن ليا فالتى لم تكن راضية عن الأداء على أرض الملعب. وتمسكت والتى بمعايير الفريق العالية، قائلة: "هذا هو الخصم الذي يجب أن تهزمه 6-0 أو 7-0 أو 8-0". وتردد هذا الشعور في جميع أنحاء المعسكر، حيث كافحت سويسرا للحفاظ على إيقاعها التهديفي المبكر ضد فريق يحتل المرتبة 88 في التصنيف العالمي.
وأكدت الإحصائيات إحباط والت، حيث سددت سويسرا 28 تسديدة فقط من بينها 12 تسديدة على المرمى. وأضافت: "نقوم بالكثير من الأمور بشكل صحيح، لكننا في النهاية نفتقر إلى الدقة". سمح خطأ دفاعي في الدقيقة 19 لماريا فاروجيا بتسجيل هدف لمالطا، وهو هدف كان بمثابة جرس إنذار لفريق رافائيل نافارو بعد بدايته القوية.
البناء من أجل البرازيل
كما أن تشيلاغ لم تكن راضية عن أداء الفريق. "لدينا مجال للتحسين"، قالت اللاعبة البالغة من العمر 23 عامًا في مقابلة بعد المباراة. "نحن نعلم أنه لكي نتأهل لكأس العالم، علينا أن نلعب بشكل أفضل".
وبهذا الفوز، تحتل سويسرا مركزًا قويًا في المجموعة B2 بعد فوزها 2-0 على أيرلندا الشمالية في المباراة الافتتاحية. وكان المدرب نافارو قد طالب بـ"تسجيل العديد من الأهداف" قبل انطلاق المباراة، ورغم أن فريقه حقق النقاط، إلا أن السعي وراء تحقيق سلسلة انتصارات أكثر قسوة يظل الهدف الأساسي مع استمرار تطور النظام التكتيكي تحت قيادته.
ما هو المستقبل بالنسبة لسويسرا؟
سيوجه المنتخب السويسري انتباهه الآن إلى مباراتين متتاليتين ضد تركيا في أبريل، حيث سيكون مرة أخرى المرشح الأوفر حظاً للفوز. وستوفر هذه المباريات القادمة فرصة أخرى للفريق لتحسين كفاءته أمام المرمى، ويأمل ليمان في مواصلة لعب دور رئيسي.
كان استعداد نافارو لتدوير التشكيلة واضحًا في مباراة مالطا، حيث أجرى أربعة تغييرات على التشكيلة الأساسية التي هزمت أيرلندا الشمالية. يتم الآن إرساء الأسس لرحلة ناجحة إلى أمريكا الجنوبية، شريطة أن يتمكنوا من صقل قدراتهم الجماعية في المباريات الحاسمة القادمة.
