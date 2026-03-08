أليشا ليمان تسجل هدفاً في فوز سويسرا الساحق على مالطا في تصفيات كأس العالم

أهداف سفينيا فولملي وأوريلي تشيلاغ حسمت فوز سويسرا بنتيجة مريحة 4-1، لكن الكابتن ليا فالتى لم تكن راضية عن الأداء على أرض الملعب. وتمسكت والتى بمعايير الفريق العالية، قائلة: "هذا هو الخصم الذي يجب أن تهزمه 6-0 أو 7-0 أو 8-0". وتردد هذا الشعور في جميع أنحاء المعسكر، حيث كافحت سويسرا للحفاظ على إيقاعها التهديفي المبكر ضد فريق يحتل المرتبة 88 في التصنيف العالمي.

وأكدت الإحصائيات إحباط والت، حيث سددت سويسرا 28 تسديدة فقط من بينها 12 تسديدة على المرمى. وأضافت: "نقوم بالكثير من الأمور بشكل صحيح، لكننا في النهاية نفتقر إلى الدقة". سمح خطأ دفاعي في الدقيقة 19 لماريا فاروجيا بتسجيل هدف لمالطا، وهو هدف كان بمثابة جرس إنذار لفريق رافائيل نافارو بعد بدايته القوية.