أليسيا روسو "تتولى زمام الأمور" في أرسنال، حيث تشرح رينيه سليجرز كيف تطورت بطلة الهاتريك لتتولى دورًا قياديًا
التألق في ديربي شمال لندن
تقرر مصير الفوز بنتيجة 5-2 على توتنهام فعليًا قبل مرور نصف ساعة من المباراة بفضل الكفاءة القاتلة التي أبدتها روسو. فقد بدأت بضربة رأس دقيقة، ثم تابعت بتجاوز الحارسة لتسجل هدفها الثاني، قبل أن تستغل خطأً لتسجل هدفها الثالث، محققةً بذلك أول ثلاثية لها مع أرسنال منذ انتقالها المثير للجدل من مانشستر يونايتد في عام 2023.
وسارع المدرب سليجرز إلى الإشادة بالنضج الذي أظهرته المهاجمة عقب الفوز. وقال سليجرز لشبكة سكاي سبورتس: "في التدريبات، تتواصل أكثر وتوجه أكثر، وتقود الفريق أكثر من خلال التعبير عن نفسها بصوت أعلى. يمكنك أن ترى أنها تتقدم". "كما أنها الآن جزء من المجموعة القيادية في أرسنال. إنها دائماً على طبيعتها، وترغب في تقديم أفضل ما لديها، وهي متواضعة للغاية. إنها بالتأكيد تطور ذلك ونحن نحب أن نرى ذلك".
قائد جديد في غرفة الملابس
ولم يقتصر ملاحظة التغيير الذي طرأ على شخصية روسو على الجهاز الفني فحسب؛ بل إن اللاعبات المخضرمات يسلطن الضوء أيضًا على تطورها. وتعتقد أسطورة النادي كيم ليتل، التي بلغت علامة 400 مباراة خلال الفوز على توتنهام، أن روسو أصبحت ركيزة أساسية في الفريق منذ انتقالها المثير للانتباه من مانشستر يونايتد في عام 2023.
وقالت ليتل: "هذا العام، ارتقت بمستواها من حيث القيادة أيضًا. وهذا بحد ذاته أظهر المزيد من قدراتها في اللعب". "إنها رائعة دائمًا وستسجل الأهداف دائمًا، لكنني أحب الطريقة التي تقدم بها نفسها وتتحمل بها مسؤولية القيادة". إن اعتراف شخصية بمكانة ليتل بهذا التحول يؤكد الأهمية المتزايدة لروسو في مشروع أرسنال.
التنوع والتطور التقني
ورغم أن روسو تُعد بطبيعة الحال نقطة محورية في مركز المهاجم، إلا أنها أمضت وقتًا في التكيف مع دور أكثر عمقًا هذا الموسم. وقد أضافت هذه المرونة التكتيكية بُعدًا جديدًا لأدائها، حتى وإن ظل غريزتها الأساسية هي إيجاد طريقها إلى شباك المرمى. وفي المباراة ضد توتنهام، أثبتت أنها قادرة على القيام بكل شيء: رأسية دقيقة، وتسديدة حاسمة بعد مراوغة الحارس، واستغلال فرصة سريعة بعد خطأ دفاعي.
وفي معرض تعليقها على الجدل الدائر حول أفضل مركز لها، قالت روسو: "الآن أفهم تفاصيل [دور] رقم 10 بشكل أفضل قليلاً، وأجد الأمر أسهل بعض الشيء. إن معرفة ما عليّ فعله عندما لا تكون الكرة في حوزتي أمر مهم للغاية، فهو دور كبير في الفريق. أما عندما تكون الكرة في حوزتي، فأنا أحب كلا [الدورين] لأنهما يقدمان جوانب مختلفة من لعبتي. سألعب في أي مركز - لا يهمني ذلك".
الوصول إلى أفضل مستويات الأداء في الوقت المناسب
لم يكن توقيت تألق روسو أفضل من هذا بالنسبة لأرسنال. ففي حين سجلت تسعة أهداف وصنعت أربعة تمريرات حاسمة في 18 مباراة خاضتها في الدوري الإنجليزي للسيدات هذا الموسم، إلا أن تأثيرها كان أكثر بروزًا على الصعيد القاري، حيث تتصدر قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا برصيد ثمانية أهداف في تسع مباريات فقط.
وبالنظر إلى أدائها في الديربي، تظل لاعبة المباراة تركز على الصورة الأكبر. وقالت روسو: "أحب تسجيل الأهداف بقدر ما أستطيع، ومن الرائع حقاً أن أفعل ذلك هنا في ملعب الإمارات في ديربي شمال لندن". "إنها ثلاث نقاط جيدة للمضي قدماً في بقية الموسم". مع بقاء ثلاث مباريات على نهاية الموسم ووجود الغانرز في المركز الثاني، ستكون دقة روسو في التسجيل هي المفتاح لضمان المشاركة في كرة القدم الأوروبية الراقية مرة أخرى العام المقبل.