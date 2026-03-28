أليسيا روسو "تتولى زمام الأمور" في أرسنال، حيث تشرح رينيه سليجرز كيف تطورت بطلة الهاتريك لتتولى دورًا قياديًا

تقرر مصير الفوز بنتيجة 5-2 على توتنهام فعليًا قبل مرور نصف ساعة من المباراة بفضل الكفاءة القاتلة التي أبدتها روسو. فقد بدأت بضربة رأس دقيقة، ثم تابعت بتجاوز الحارسة لتسجل هدفها الثاني، قبل أن تستغل خطأً لتسجل هدفها الثالث، محققةً بذلك أول ثلاثية لها مع أرسنال منذ انتقالها المثير للجدل من مانشستر يونايتد في عام 2023.

وسارع المدرب سليجرز إلى الإشادة بالنضج الذي أظهرته المهاجمة عقب الفوز. وقال سليجرز لشبكة سكاي سبورتس: "في التدريبات، تتواصل أكثر وتوجه أكثر، وتقود الفريق أكثر من خلال التعبير عن نفسها بصوت أعلى. يمكنك أن ترى أنها تتقدم". "كما أنها الآن جزء من المجموعة القيادية في أرسنال. إنها دائماً على طبيعتها، وترغب في تقديم أفضل ما لديها، وهي متواضعة للغاية. إنها بالتأكيد تطور ذلك ونحن نحب أن نرى ذلك".