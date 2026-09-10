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Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Yosua Arya

ترجمه

أليسون وكاسيميرو أبرز المستبعدين .. ثورة من أنشيلوتي في قائمة البرازيل

البرازيل
كارلو أنشيلوتي
أليسون بيكر
كاسيميرو

عهد جديد في السيليساو

بدأ كارلو أنشيلوتي عملية إعادة هيكلة شاملة لا تعرف الرحمة لمنتخب البرازيل، مستبعدًا عددًا من النجوم المعروفين عقب مشوار مخيّب للآمال في كأس العالم.

ويُعد حارس مرمى ليفربول أليسون من أبرز الأسماء التي طالها الاستبعاد، في الوقت الذي يوجّه فيه المدرب الإيطالي اهتمامه نحو الجيل الجديد من المواهب في أمريكا الجنوبية.

  • أنشيلوتي يُقصي المخضرمين لصالح الشباب

    أطلق أنشيلوتي عملية إعادة بناء شاملة لمنتخب البرازيل عقب مشوار كارثي في كأس العالم. وقد اختار المدرب الإيطالي تشكيلة تغلب عليها روح الشباب من أجل المباريات الودية المقبلة أمام أستراليا والهند.

    وقد استُبعدت عدة أسماء بارزة من القائمة، وعلى رأسها حارس مرمى ليفربول أليسون. كما تم استبعاد لاعبَي الوسط المخضرمَين كاسيميرو وفابينيو، فيما يغيب نيمار عقب اعتزاله اللعب دوليًا مؤخرًا.

    ويأتي اختيار هذه التشكيلة تحقيقًا لوعد قطعه أنشيلوتي بعد أن تعرضت البرازيل لإقصاء مفاجئ من دور الستة عشر على يد النرويج. وقد استهدف تحديدًا اللاعبين المؤهلين للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية 2028، ساعيًا إلى بناء نواة جديدة استعدادًا لكأس العالم 2030.

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  • Brazil v Haiti: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    تجاوز آلام كأس العالم

    من الواضح أن الخروج الأخير من كأس العالم ترك أثراً باقياً في نفس أنشيلوتي. وقد اعترف المدرب بأن التعافي من خيبة الأمل على مستوى المنتخبات يمثل تحدياً فريداً مقارنة بكرة الأندية.

    وكشف أنشيلوتي، وفقاً لما نقلته ESPN: "كانت كأس العالم مخيبة للآمال بالنسبة لنا ولي شخصياً. فألم الهزيمة يبقى لفترة أطول بكثير. لكننا الآن نستمد الحافز من أن لدينا الوقت الكافي للتحضير لدورة جديدة والاستعداد للبطولات المقبلة".

    كما أوضح أنشيلوتي قراره الجريء بتغيير خياراته في حراسة المرمى بالكامل، قائلاً: "نحن نعرف أليسون جيداً، وعندما تأتي البطولات، مثل كوبا أمريكا، وإذا ظل أفضل حارس مرمى في البرازيل، فإن أليسون سيلعب. أما الآن، فعلينا إعطاء الأولوية للاعبين الأصغر سناً".

  • النجوم الكبار محتفظ بهم لتوجيه الشباب

    على الرغم من الاستبعاد الحاسم للاعبين الأكبر سنًا، أبقى أنشيلوتي على مجموعة مختارة من النجوم أصحاب الخبرة. سيساعد مهاجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور وجناح برشلونة رافينيا في قيادة الهجوم إلى جانب لاعب تشيلسي جواو بيدرو، الذي يعود بعد غيابه عن كأس العالم. كما يبقى قائد باريس سان جيرمان ماركينيوس وصفقة أرسنال الجديدة برونو جيماريش لتوفير قيادة حيوية.

    وأوضح أنشيلوتي: «اخترت هؤلاء اللاعبين للمساعدة في هذا التغيير في المسار. إنهم أساسيون للمستقبل وسيساعدون اللاعبين الأصغر سنًا على التطور. شيء واحد مؤكد: اللاعب الذي يبلغ 34 أو 35 عامًا ليس هو المستقبل؛ إنهم الحاضر. إذا كان لاعب في هذا العمر جاهزًا للعب في بطولة كبرى، فسيكون ضمن تشكيلة المنتخب الوطني».

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    مباريات ودية تاريخية

    سيسافر منتخب البرازيل بحلّته الجديدة أولاً إلى أستراليا لخوض مباراتين وديتين. يواجه المنتخب الأسترالي في تاونسفيل يوم 25 سبتمبر قبل مواجهة ثانية في بريزبن بعد أربعة أيام.

    ثم يصنع منتخب البرازيل التاريخ بسفره إلى كولكاتا يوم 3 أكتوبر. وستكون هذه أول مباراة على الإطلاق لبطل العالم خمس مرات في الهند، وهي دولة يحظى فيها بملايين المشجعين المتحمّسين.

    تشكيلة البرازيل:

    حرّاس المرمى: هوجو سوزا، بيدرو موريسكو، أوتافيو

    المدافعون: أرثر دياس، ويسلي، ماركينيوس، جابرييل ماجالهايس، دوجلاس سانتوس، جايير، ماتيوزينيو، ماوريو جونيور، فيتور ريس

    لاعبو الوسط: برونو جيماريش، أندريه سانتوس، دانيلو سانتوس، دوجلاس لويز، برينو بيدون، جابرييل بونتيمبو

    المهاجمون: إندريك، جواو بيدرو، إستيفاو، بيدرو، رافينيا، رايان، صامويل لينو، فينيسيوس جونيور

المباريات الودية
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