أليسون سيغيب عن مباراة باريس سان جيرمان، حيث أشار آرني سلوت إلى أن حارس مرمى ليفربول سيغيب لفترة طويلة بسبب الإصابة

وفي حديثه إلى وسائل الإعلام قبيل المباراة الحاسمة أمام مانشستر سيتي، قدم سلوت تحديثًا متشائمًا بشأن جاهزية حارس مرماه الأول خلال الأسابيع المقبلة. وأوضح المدرب الهولندي أن الإصابة أشد خطورة مما كان يُخشى في البداية، مشيرًا إلى أن عودته لن تكون محتملة إلا في المراحل الأخيرة من موسم الدوري الإنجليزي الممتاز.

على الرغم من هذه النكسة في حراسة المرمى، أكد سلوت أن صلاح جاهز للعب بعد غيابه مؤخرًا. وقال مدرب ليفربول: "[أليسون] لن يشارك في مباراة باريس سان جيرمان أيضًا، [فهو] سيغيب لفترة أطول قليلاً. نتوقع أن يكون جاهزًا مع اقتراب نهاية الموسم. [صلاح] جاهز، لقد تدرب معنا أمس، وسيتدرب معنا اليوم، وهو جاهز للعب غدًا."