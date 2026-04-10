في حين كان برشلونة عدوانياً في مساعيه لضم اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً، وفقاً لـكورييري ديلو سبورت، فإن الدولي الإيطالي لا يبحث عن طريق للهروب من سان سيرو. ويشير التقرير إلى أن باستوني يضع حالياً سباق السكوديتو في مقدمة أولوياته على أي انتقال محتمل إلى كتالونيا. وهذه ليست المرة الأولى التي يقاوم فيها إغراء أحد عمالقة أوروبا، إذ أظهر ولاءً مشابهاً في الماضي عندما جاء خاطبون آخرون.

يملك قلب الدفاع تاريخاً من صدّ الاهتمام الكبير من أجل البقاء في إنتر. ففي السابق، عندما اقترب منه مانشستر سيتي وبيب غوارديولا، طلب باستوني شخصياً من النادي تجاهل العروض. ويعكس موقفه الحالي الشعور نفسه، إذ ما يزال مرتبطاً بعمق بالمشروع في ميلانو رغم الاهتمام الرفيع المستوى من إدارة سبوتيفاي كامب نو.