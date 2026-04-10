أليساندرو باستوني لاعب إنتر غير مقتنع بالانتقال إلى برشلونة رغم التكهنات القوية حول انتقاله
الالتزام بالنيراتزوري
في حين كان برشلونة عدوانياً في مساعيه لضم اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً، وفقاً لـكورييري ديلو سبورت، فإن الدولي الإيطالي لا يبحث عن طريق للهروب من سان سيرو. ويشير التقرير إلى أن باستوني يضع حالياً سباق السكوديتو في مقدمة أولوياته على أي انتقال محتمل إلى كتالونيا. وهذه ليست المرة الأولى التي يقاوم فيها إغراء أحد عمالقة أوروبا، إذ أظهر ولاءً مشابهاً في الماضي عندما جاء خاطبون آخرون.
يملك قلب الدفاع تاريخاً من صدّ الاهتمام الكبير من أجل البقاء في إنتر. ففي السابق، عندما اقترب منه مانشستر سيتي وبيب غوارديولا، طلب باستوني شخصياً من النادي تجاهل العروض. ويعكس موقفه الحالي الشعور نفسه، إذ ما يزال مرتبطاً بعمق بالمشروع في ميلانو رغم الاهتمام الرفيع المستوى من إدارة سبوتيفاي كامب نو.
لا يزال اهتمام برشلونة من طرف واحد
لا يمكن إنكار أن اتصالات قد جرت بين برشلونة ومحيط اللاعب. يحرص العملاق الإسباني على تعزيز خطه الخلفي ويرى الإيطالي هدفًا رئيسيًا. ومع ذلك، وبينما الاهتمام القادم من إسبانيا واضح، فإن استعداد اللاعب لاتخاذ هذه الخطوة ليس مؤكدًا على الإطلاق. لم تكن هناك مؤشرات تُذكر من باستوني نفسه على أنه مستعد لمنح الضوء الأخضر للانتقال.
لم يتلقَّ إنتر حتى الآن أي تواصل رسمي من اللاعب بشأن رغبته في الرحيل. بدلًا من ذلك، ينصب تركيزه بالكامل على أرض الملعب. وبينما من الطبيعي أن يستمع لاعب بمستواه إلى عرض من نادٍ مثل برشلونة، فإنه لم يمنح "نعم" نهائية كانت البلوغرانا تأمل الحصول عليها في هذه المرحلة من الموسم.
دعم سان سيرو يثبت أنه حاسم
لعبت الأجواء في إنتر دورًا مهمًا في رغبة باستوني في البقاء. فقد وجد نفسه مؤخرًا في مرمى انتقادات جماهير المنافسين عقب ادعاءٍ مثير للجدل ضد يوفنتوس وبطاقة حمراء مؤسفة أثناء واجبه الدولي مع إيطاليا. وعلى الرغم من إطلاق صافرات الاستهجان ضده في عدة ملاعب خارج أرضه، ظل الاستقبال الذي يحظى به على ملعبه إيجابيًا بشكلٍ طاغٍ.
وخلال مواجهة حديثة أمام روما، أوضح المشجعون المحليون مشاعرهم. فقد منحت جماهير سان سيرو المدافع تصفيقًا حارًا وقوفًا عند خروجه من الملعب، وهي لفتة يُقال إنها أعادت تأكيد التزامه بالنادي. ومع مساندة جماهير النيراتزوري ودعم الإدارة، يشعر باستوني بأنه مُقدَّر تمامًا حيث هو.
المستقبل يعتمد على الحلقة الأخيرة من الموسم
على الرغم من أن الباب يبدو مغلقًا حاليًا أمام برشلونة، فإن الحصيلة النهائية لموسم الدوري الإيطالي قد تظل قادرة على التأثير في تفكير المدافع على المدى الطويل. ومن المرجح أن يعزز التتويج باللقب ارتباطه بالنادي أكثر. ومع ذلك، لا يزال عليهم التعامل مع الحقائق المالية لسوق الانتقالات واحتمال تلقي عروض محسّنة من الخارج.