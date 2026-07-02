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Alessandro Bastoni InterGOAL
علي سمير

دعارة قاصرات وتدمير الكرة الإيطالية .. باستوني الذي أغرته شخصية "المدافع القبيح" لينتظر طوق النجاة من مورينيو!

فقرات ومقالات
مقال رأي
أليساندرو باستوني
إنتر
ريال مدريد
برشلونة
إيطاليا
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
جوزيه مورينيو

قرر التوجه نحو "قصف الجبهات" لتكون جبهته أولى الضحايا!

قيل عنه إنه "المدافع المتكامل" الذي يمتلك كافة الصفات اللازمة للعب بأي فريق في العالم، قبل أن تغريه الأضواء وكاريزما "المدافع القبيح"، لينهار كل شيء في لحظة، بين ضبابية المشهد حول مستقبله وتورطه في قضية دعارة للقاصرات.

نحن نتحدث عن أليساندرو باستوني، المدافع الإيطالي الذي عرف طريقه إلى النور مع إنتر، وذهب معارًا لأتالانتا وبارما من أجل صقل موهبته البارزة، ليصبح بعدها هدفًا رئيسيًا لبرشلونة.

منذ بداية عام 2026، كان الحديث ينصب بأكمله على مدى روعته وقدراته الاستثنائية، وتخطيط برشلونة من أجل التعاقد معه بشتى الطرق، وتوفير الأموال اللازمة للحصول على خدماته.

وأما الآن .. ونحن في يوليو من نفس العام .. باستوني يعيش أسوأ فترات حياته، وتحول من بطل إلى شخص سمعته مُشوهة رياضيًا وحتى أخلاقيًا!

  • FC Internazionale v US Lecce - Serie AGetty Images Sport

    كيف وصلنا إلى هنا؟

    في البداية دعنا نوجه هذا السؤال، ماذا تريد من أي مدافع يلعب بفريقك المفضل؟

    أن يكون قويًا في الالتحامات وقطع الكرة، ويتماشى مع متطلبات الكرة الحديثة والبناء من الخلف بتمريرات قصيرة وطويلة لكسر الخطوط؟ وأن لعب الكرات القطرية التي تفتح المساحات في دفاعات الخصوم؟

    يجيد قراءة اللعب جيدًا والتمركز ويتمتع بالذكاء التكتيكي، ولا يشعر بالرهبة من مواجهة أشرس المهاجمين والأجنحة، ويتعامل جيدًا مع الضغط ويجيد الكرات الهوائية دفاعًا وهجومًا، كما يمكنه اللعب كقلب دفاع وظهير أيسر.

    يتميز في قطع الكرة دون ارتكاب الكثير من الأخطاء، يتوقع تحركات الخصم وتمريراته، ويتقدم بالكرة بسرعة بفضل حركته الخفيفة، والعديد من المميزات الأخرى!

    تخيل أن باستوني يتمتع بكل ذلك، ولكنه الآن تحول إلى أكثر المدافعين المكروهين في إيطاليا والعالم، بعدما قرر تقمص شخصية لا تليق به، والتركيز على المعارك الجانبية مع الخصوم، وذلك على سبيل "الجرينتا الزائفة".

    باستوني قرر ترك أهم ما يميزه .. المدافع العصري النظيف الذي لا ينجرف وراء العنف والتصرفات غير الأخلاقية، ويركز فقط على تطوير نفسه فنيًا لمساعدة فريقه، ليتجه نحو تقليد بعض المدافعين الآخرين من أبناء بلاده.

    التشبيه الأنسب هو جورجيو كيليني وربما ماركو ماتيرازي وغيرهما، ولكنهما كانا يمتلكان الصفات اللازمة من أجل تقمص شخصية "المدافع الشرير" الذي يهابه الخصوم أكثر مما يحترمونه، لذلك نجحا وأصبحا من أساطير الكرة الإيطالية.

    اللاعب لم يدرك أن تقمص صفات أي من الثنائي، يتطلب التمتع بشخصية قوية وصلبة و"جلد سميك" للتعامل مع الانتقادات والهجوم الذي يصاحب أي تصرفات مثيرة للجدل.

    صفات باستوني لا تتماشى مع هذا الأمر، ولكن ربما أغرته الأضواء لفعل ما "يظن أن الجماهير ستحب رؤيته" وتنشره باستمرار على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اهتم بقصف الجبهات لتكون جبهته هي الضحية الأولى!

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  • US Lecce v FC Internazionale - Serie AGetty Images Sport

    البداية .. واقعة كالولو

    خرج إنتر فائزًا في مباراته مع يوفنتوس في 14 فبراير الماضي 3/2، باستثناء لاعب واحد كان أكبر الخاسرين من تلك المواجهة وهو أليساندرو باستوني.

    مدافع إنتر تسبب في تلقي يير كالولو لاعب يوفنتوس البطاقة الصفراء الثانية "ثم الحمراء"، مدعيًا أنه قام بجذب قميصه لإسقاطه أرضًا، حيث استجاب الحكم لطلبه باتخاذ أقسى إجراء ممكن ضد الخصم.

    باستوني نهض محتفلًا بتلك المعركة الصغيرة التي ساعدت فريقه على الفوز 3/2 دون أدنى شك، في لقطة استفزت أغلبية المتابعين في إيطاليا، ليظن أنه انتصر و"قصف جبهة" العدو يوفنتوس.

    ولكنه لم يعلم وقتها أنها بداية الطوفان، حيث انهارت شعبيته وحب الجماهير له بصفته "المدافع النظيف"، ووصل الأمر إلى تلقيه تهديدات بالقتل بسبب الواقعة غير الأخلاقية أمام يوفنتوس، خاصة وأن الإعادات التلفزيونية أثبتت أن كالولو لم يفعل أي شيء وأن الحكم تعرض للخداع.

    صاحب الـ27 سنة اعتذر لمحاولة تهدئة الأوضاع، ولكن كلماته لم تكن مفيدة للخصم الذي خسر 3 نقاط من هذه المباراة، ليبدأ الانهيار!


  • FBL-WC-2026-UEFA-BIH-ITA-QUALIFIERAFP

    القضاء على الكرة الإيطالية

    العنوان يبدو صادمًا، لكنه يحمل بعض الواقعية، لأن باستوني وضع حجر الأساس لهدم المنظومة السابقة في إيطاليا، تمهيدًا لقدوم الرئيس الجديد جيوفاني مالاجو من أجل بداية حملة الإصلاح.

    قل ما شئت عن الكرة الإيطالية .. نقص في المواهب، ضعف في البنية التحتية وانهيار للتنافس على مستوى الدوري، قدرات مالية ضعيفة للكبار، ولكن المنتخب كان قريبًا من الوصول إلى كأس العالم 2026 لولا تدخل باستوني.

    كل شيء كان على ما يُرام في المباراة النهائية للملحق الأوروبي، إيطاليا متقدمة بهدف دون رد عن طريق مويس كين في الدقيقة الخامسة عشر، قبل أن يقرر باستوني الحصول على بطاقة حمراء بسذاجة شديدة للغاية قبل نهاية الشوط الأول.

    الطاولة انقلبت عليه وعلى بلاده في لحظة، البوسنة سجلت التعادل في الدقيقة 79 وانتصرت من خلال ركلات الترجيح لتصعد إلى المونديال الذي ودعته اليوم عقب الخسارة من أمريكا في دور الـ32.

    ما فعله باستوني تسبب في زلزال كارثي بالكرة الإيطالية، رحيل المدرب جينارو جاتوزو ومعه جانلويجي بوفون ورئيس الاتحاد الإيطالي، كما تحول اللاعب لعدو ومثار للسخرية والتهكم من الجميع بسبب ما فعله.


  • Genoa CFC v FC Internazionale - Serie AGetty Images Sport

    الوضع يزداد تعقيدًا

    كارثة أخرى وقعت لباستوني أمام أحد كبار إيطاليا، عندما تعرض لكدمة قوية في قدمه ضد ميلان في مارس الماضي، ليخرج بعد مرور 68 دقيقة من زمن اللقاء، لتكون اللقطة التي أنهت على موسمه إكلينيكيًا.

    اللاعب تراجع مستواه كثيرًا بسبب هذه الإصابة، وجلس على دكة البدلاء أكثر من مرة حتى نهاية الموسم، ليعيش واحدة من أصعب اللحظات في مسيرته بشكل عام، تزامنًا مع شائعات رحيله عن إنتر واهتمام برشلونة بضمه.

    اللاعب ظهر على فترات أمام روما وكومو وبارما ولاتسيو في الدوري الإيطالي، ولم يكمل 90 دقيقة في أي من المواجهات المذكورة مما يعكس الانحدار الشديد في مسيرته.

    وبعيدًا عن الجانب الرياضي، ظهرت أنباء مؤخرًا من وكالة "أنسا"، حول التحقيق مع باستوني بتهمة ممارسة الدعارة مع فتاة قاصر كانت تبلغ من العمر 17 سنة وقت وقوع الجريمة.

    ومن المقرر أن يتم استجوابه من قبل المدعي العام في ميلانو، بعدما بدأ الأخير الإجراءات القانونية ضد نجم إنتر منذ بضعة أسابيع، وسط اتهامات لإحدى الشركات بتنظيم حفلات تقدم خدمات جنسية للاعبي كرة القدم في الدوري الإيطالي.

    الغريب أن هذه القضية تظهر الآن رغم أن الفتاة قالت في تحقيقات سابقة:"لست عاهرة ولم أمارس الدعارة مع باستوني، ولم أحصل على أي أموال"، نفيًا لتورطها هي واللاعب نفسه في الأمر.

    ورغم مرور سنوات طويلة على الواقعة، تظهر القضية من جديد، وكأن باستوني تنقصه المزيد من الكوارث!

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    طوق النجاة .. برشلونة أم ريال مدريد؟

    مع دخول الأسابيع الأخيرة من الموسم الماضي، أصبح برشلونة الطرف الأقرب للحصول على خدمات باستوني من إنتر، وسط ترحيب من النادي الإيطالي بشرط وصول العرض المناسب.

    ولكن كما هو متوقع، النادي الكتالوني لا يمتلك القوة المالية اللازمة لحسم الصفقة بالسرعة الكافية، ليخضع لمماطلات ومفاوضات مستمرة دون أي نتيجة.

    اللاعب لا يعرف أين سيلعب الموسم القادم، وهو يدرك جيدًا الجحيم الذي ينتظره في حالة هجوم الجماهير عليه من جديد لأسباب رياضية وأخلاقية، وبرشلونة يظل عاجزًا عن إنقاذه.

    وهنا يظهر ريال مدريد .. صحيفة "ماركا" الإسبانية، قالت إن الميرينجي بقيادة البرتغالي جوزيه مورينيو أبدى اهتمامه بباستوني، للجمع بينه وإبراهيما كوناتي ودينزل دومفريس ومارك كوكوريلا بخط دفاع واحد.

    الميرينجي هو طوق النجاة الأوضح لباستوني نحو بداية جديدة، حتى ينسى ما حدث مع كالولو والمباراة الفاصلة من البوسنة وتوترات القضية المذكورة.

    العمل مع مورينيو على وجه التحديد سيفيد باستوني، بسبب شخصية البرتغالي القوية وقدرته على تطوير المدافعين ذهنيًا وفنيًا، وهذا ما أثبته في أغلب مراحل مسيرته التدريبية، كما أن ريال يمتلك الموارد المالية لحسم الصفقة عكس برشلونة.

    ولكن بغض النظر عن كل ذلك .. هل كانت تستحق البطاقة الصفراء الثانية لكالولو كل ما حدث يا باستوني؟ بالتأكيد لو عاد بك الزمن لتمنيت أن تنام مظلومًا لا ظالمًا في تلك الليلة!