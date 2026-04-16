Goal.com
مباشر
Live Scores, Stats, and the Latest News
Elche CF v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
علي سمير

كلمة السر لضم باستوني .. "اكتشاف تشافي" يمنح برشلونة فرصة ذهبية لاقتناص مدافع إنتر

إنتر
هيكتور فورت
برشلونة
أليساندرو باستوني
انتقالات
الدوري الإيطالي
الدوري الإسباني
إلتشي
تشافي هرنانديز

الظهير المولود عام 2006، الذي اكتشفه تشافي، هو أحد اللاعبين الذين يدرس إنتر ضمهم في صفقة باستوني المحتملة مع برشلونة.

يقترب إنتر من الفوز بلقب الدوري الإيطالي، وهنا يبدأ الحديث عن موسم الانتقالات: المفاوضات بين أليساندرو باستوني وبرشلونة على وشك الدخول في مرحلتها الحاسمة.

ينصب تركيز المدافع على نهاية الموسم مع الفريق الذي يقوده كريستيان كيفو، لكن لا مفر من أن يتجه نظره أيضًا إلى مستقبله وإلى الضغط الذي يمارسه البلوجرانا، وسط توقعات حول تصاعد الموقف في الأسابيع القادمة.

أبرز الخروج من دوري أبطال أوروبا المشاكل الهيكلية لدفاع برشلونة والحاجة إلى تعزيزات جديدة، ويأتي اسم اللاعب المولود عام 1999 كأحد العناصر التي يمكنها مساعدة المدرب هانزي فليك.

  • اتصالات جديدة: إنتر يفتح الباب أمام صفقة تبادلية

    وفقًا لما أفاد به ماتيو موريتو على قناة يوتيوب الخاصة بالصحفي الإيطالي الآخر فابريتسيو رومانو، فإن المفاوضات بين الناديين مستمرة منذ أشهر، لكن في الأسابيع الأخيرة بدأ كل من إنتر وبرشلونة في دراسة الخطوات المحتملة وتحليل الأرقام لفهم كيفية المضي قدمًا في الصفقة.

    ورغم إصرار النيرازوري على طلب مبلغ نقدي أساسي كبير، إلا أنهم أبدوا استعدادهم لإدراج لاعب أو لاعبين في الصفقة، وتشير الأخبار إلى اسم تم تحديده بالفعل.

    • إعلان
    إنتر معجبون بهيكتور فورت

    وفقًا لموريتو،فإن إنتر ميلان معجب جدًّا بهيكتور فورت: الظهير الأيمن المولود عام 2006 يلعب حاليًا على سبيل الإعارة في نادي إلتشي، حيث بدأ موسمه بقوة، وهو من بين أكثر اللاعبين الواعدين في الدفعة الأخيرة من أكاديمية برشلونة، وقد كان النيرازوري قد راقبوه بالفعل في الماضي.

    والآن، في حال تم التوصل إلى مفاوضات بعد أن يحقق كل من إنتر وبرشلونة أهدافهما، قد يعود هذا اللاعب إلى الواجهة ويتم أخذه بعين الاعتبار كجزء من الصفقة.

  • من هو هيكتور فورت؟

    ولد هيكتور فورت ونشأ في برشلونة، وهو من مواليد عام 2006. بعد أن بدأ مسيرته في نادي أنجويرا، انضم إلى لا ماسيا في عام 2013 وخاض جميع مراحل الفرق الشبابية للبلوجرانا، حتى وصل إلى الفريق الثاني الذي كان يديره آنذاك رافا ماركيز، حيث لعب وفاز في مباراتي الذهاب والإياب بدوري الشباب الأوروبي ضد إنتر ميلان في عام 2023.

    أما ظهوره الأول مع الفريق الأول فقد منحه إياه تشافي في ديسمبر 2023، في مباراة فاز فيها الفريق بدوري أبطال أوروبا ضد رويال أنتويرب، ثم أول مباراة له في الدوري الإسباني بعد بضعة أسابيع، في أواخر يناير، ضد فياريال.

    في الموسم الماضي، شارك في جزء من مباراة الإياب في نصف النهائي بين إنتر وبرشلونة في سان سيرو، وبالصيف تمت إعارته لإلتشي الذي قدم مستويات مبهرة معه قبل الإصابة.

  • FBL-ESP-LIGA-ELCHE-REAL MADRIDAFP

    خواص مدافع برشلونة المُعار

    هيكتور فورت هو ظهير أيمن، وبالتالي فإن دوره الرئيسي هو الظهير الأيمن الدفاعي.

    يتمتع هذا اللاعب المولود عام 2006 ببنية جسدية قوية، لكنه يبرز بفضل مرونته: يمكنه اللعب في مركز أكثر تقدماً كجناح وسط للاستفادة من مهاراته الهجومية، لكنه قادر بشكل خاص على التكيف مع اللعبعلى الجانب الأيسر، كما أثبت ذلك الموسم الماضي عندما حل محل أليخاندرو بالدي المصاب.

  • موسم هيكتور فورت مع إلتشي

    في الصيف الماضي، كما ذكرنا، أعاره برشلونة إلى نادي إلتشي، حيث بدأ بشكل قوي وسجل 9 مشاركات في الدوري الإسباني مع هدف واحد وتمريرتين حاسمتين، بالإضافة إلى 3 مشاركات في كأس الملك مع هدف واحد.

    لكن موسمه توقف في 21 ديسمبر الماضي، في تلك المباراة ضد رايو فاييكانو التي سجل فيها هدفه الأول في الدوري بعد 6 دقائق فقط. استمرت المباراة أقل من ربع ساعة، حيث تسبب اصطدام عرضي مع ميندي في خلع كتفه، مما أجبره على الخضوع لعملية جراحية لحل المشكلة.

    وقد تبع ذلك توقف طويل، حيث لم يظهر على أرض الملعب منذ ذلك الحين، ولا يزال خارج التشكيلة حتى منتصف أبريل.